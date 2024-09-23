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        Sıla bebek hâlâ entübe!

        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve darp edilen Sıla bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kan donduran olayda Sıla bebek, 16 gün önce beyin ameliyatı edilip entübe olarak yoğun bakıma alınmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:00
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        Sıla bebek hâlâ entübe!
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

        AA'da yer alan habere göre, Sıla Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 16 gündür entübe halde tedavisi sürüyor. Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

        NE OLMUŞTU?

        Bebek, beyin ameliyatı edilip entübe olarak yoğun bakıma alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y ise devlet korumasına alınmıştı.

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        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

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        #haberler
        #Tekirdağ
        #sıla bebek
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