Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı

Metin Arolat'a ikinci veda...

İstanbul'dan sonra İzmir'de de cenaze namazı kılındı.

Cumayı, cumartesiye bağlayan gece bir oteldeki programı sırasında rahatsızlanan Metin Arolat, konserine ara vermiş ve "Sol kolum uyuşuyor" dedikten sonra biraz dinlenmişti.

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Ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek sahneye tekrar çıkmış fakat kısa bir süre sonra sahnede fenalaşıp yere yığılmıştı.

Metin Arolat’a; seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından kalp masajı yapılarak duran kalbi çalıştırılmıştı. Ambulansla hastaneye götürülürken yolda kalbi tekrar duran Arolat, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.