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        Haberler Magazin Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı

        Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı

        52 yaşında hayatını kaybeden Metin Arolat, İstanbul Teşvikiye Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, memleketi İzmir'e gönderilmişti. Arolat'ın cenazesi, Hacımustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğlen namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 13:46 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:52
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        İkinci veda
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        Metin Arolat'a ikinci veda...

        İstanbul'dan sonra İzmir'de de cenaze namazı kılındı.

        Cumayı, cumartesiye bağlayan gece bir oteldeki programı sırasında rahatsızlanan Metin Arolat, konserine ara vermiş ve "Sol kolum uyuşuyor" dedikten sonra biraz dinlenmişti.

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        Ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek sahneye tekrar çıkmış fakat kısa bir süre sonra sahnede fenalaşıp yere yığılmıştı.

        Metin Arolat’a; seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından kalp masajı yapılarak duran kalbi çalıştırılmıştı. Ambulansla hastaneye götürülürken yolda kalbi tekrar duran Arolat, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        52 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Metin Arolat'a ilk veda, dün Teşvikiye Camii'nde gerçekleştirildi. Arolat'ın cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderildi.

        Hacımustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Metin Arolat'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

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