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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm - Haberler | Son dakika haberleri

        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 10'uncu kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 7 yaşındaki Yusuf Aymergen'in, annesine ait cep telefonunu oyun oynarken pencereden düşürdüğü; tutmak isterken olayın yaşandığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:39 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:39
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        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
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        Ankara'da yürek yakan olay, dün saat 15.30 sıralarında, Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 2050'nci Cadde’deki Mevlana Sitesi'nde meydana geldi.

        PENCEREDEN DÜŞÜP CAN VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre İlhan-Zekiye Aymergen çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Yusuf Aymergen (7), 10’uncu kattaki evlerinde pencerenin önündeki yatakta oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra Yusuf Aymergen, pencereden düştü. Beton zemine düşen Yusuf, hayatını kaybetti.

        "TELEFONU TUTMAK İSTERKEN DÜŞMÜŞ"

        Yusuf'un halası Hediye Aymergen, "Çocuk, oyun oynamak için annesinin telefonunu alıp yatak odasına gitmiş. Telefonu camdan düşürmüş. Telefonu tutmak isterken düşmüş.

        "İLKOKUL 1'İNCİ SINIFA GİDİYORDU"

        Ardından aile durumu fark etmiş. Babası, oğlunun cesedini yerde görünce çığlık atmış. Vefat eden çocuk, ilkokul birinci sınıf öğrenciydi. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Aile, camın açılmaması için önüne yatak koymuş. Çocuk yatağı nasıl oradan çekmiş anlamış değiliz. Annesi ve babası çocuğu çok severdi" dedi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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