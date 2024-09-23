Takla attı, uçuruma yuvarlandı! Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde içindeki çocukları el frenini indirdiği belirtilen araç, uçurumdan yuvarlanıp, kanala düştü. Kazada, 2’si ağır, 4 kardeş yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesinin kırsal Gürün Mahallesi’nde meydana geldi.

Park halindeki, içinde yaşları 7 ile 13 arasında değişen Z.B., M.B., E.B. ve B.B kardeşlerin olduğu hafif ticari araç, iddiaya el freninin indirilmesiyle uçurumdan yuvarlandı.

Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan kardeşlerden 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazanın görgü tanıklarından İdris Dilmeç, “Üst tarafta 4 çocuk aracın içindeydi. El frenini mi indirmişler, şu an kimse bilmiyor. Uçurumdan takla atarak suyun içine düşüyor. 2 çocuk ağır yaralıdır. Dileriz ki Allah’tan 4’ünün de durumu çok iyi olur. Allah şifa versin” dedi.