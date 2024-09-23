Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederken Milot Rashica galibiyette kilit rol oynadı.

Kosovalı futbolcu, 20. dakikada ceza yayından yaptığı sert vuruşta köşeden fileleri bulurken takımını öne geçirirken bu sezon ilk golünü kaydetti.

Rashica, maç boyunca 5 kilit pas atarken 4 top çaldı ve 7 ikili mücadelenin 5'ini kazandı ve maçın en iyilerinden oldu.

62 kez topla buluşan Rashica, yüzde 75.7 pas isabetiyle oynayarak maçın en iyilerinden oldu.

Rashica bu sezon ikisi Süper Lig'de biri Avrupa Ligi'nde olmak üzere 3 asist yaparak 4 gollük katkı sağladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un en güvendiği isimlerin başında gelen Rashica, bu sezon 8 resmi maça da 11'de başlarken Joao Mario'nun transferinin ardından da yerini kaybetmedi. REKLAM Beşiktaş'ın geçen sezon renklerine bağladığı Rashica, 41 maçta 5 gol ve 5 asist üretmişti.