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        Haberler Ekonomi Teknoloji Tüketici Birliği'nden operatör açıklaması: "Fırsatçı bir yaklaşım" - Teknoloji Haberleri

        Tüketici Birliği'nden operatör açıklaması: "Fırsatçı bir yaklaşım"

        Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki geldi. Deniz, "iletişim firmalarının hizmet bedellerine yaptıkları zam; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, T.C. Anayasası, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Yasası, TÜİK verileri ve Orta Vadeli Programı yok sayıyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 13:08 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:15
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        "Fırsatçı bir yaklaşım"
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        Türkiye'de enflasyonla mücadele sürerken GSM operatörlerinin tarifelere yaptığı fahiş zamlara tepkiler sürüyor.

        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “iletişim firmalarının hizmet bedellerine yaptıkları zam; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, T.C. Anayasası, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Yasası, TÜİK verileri ve Orta Vadeli Programı yok sayıyor” dedi.

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        Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

        "Son günlerde iletişim hizmeti sunan firmaların hizmet bedeline yüksek oranlı zam yapmaları nedeniyle tüketicide büyük tepki oluşmuştur. Tüketici Birliği Federasyonu tarafından son dönemde taahhütlü tarifesi sona erecek ve aynı kapsamdaki tarifeye geçmesi durumunda ödenmesi istenen hizmet bedeli konusunda yapılan araştırmada şu örnek veriler tespit edilmiştir.

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        Ülkemizin de imzaladığı Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve T.C. Anayasası haberleşme hakkını, temel ve evrensel hak olarak kabul etmektedir.

        Yine 5369 sayılı Evrensel Hizmet Yasası; “… herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, internet erişimi de dahil elektronik haberleşme hizmetleri”nden yararlanmasını düzenlemektedir.

        ZORUNLU VE KARŞILANMASI GEREKEN BİR TÜKETİM

        Öte yandan teknolojideki gelişmeler, iletişimi yaşamı sürdürmek için zorunlu ve karşılanması gereken bir tüketim niteliğine dönüştürmüştür.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2024 Eylül dönemi için 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 64,91 olarak açıklanmıştır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 5 Eylül 2024’de açıklanan Orta Vadeli Program (2024-2027) belgesinde de enflasyonun 2024 yılı için yüzde 41,50, 2025 yılı için yüzde 17,50 olarak öngörülmektedir.

        Tüm bu yasal düzenlemeler ve ekonomi yönetiminin öngörüleri birlikte değerlendirildiğinde, iletişim hizmeti sunan firmaların tüketiciden istedikleri rakamlar gerçeklikten uzak, tüketici mecburiyetini kötüye kullanan, fırsatçı bir yaklaşım olup firmaların fahiş nitelikteki zammı kabul edilebilir nitelikte değildir. İletişim hizmeti sunan firmalar her türlü ekonomik veriyi yok sayan tarife ücretlerini gerçeklerle uyumlu hale getirmelidirler.

        Ayrıca başta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olmak üzere Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun tüketicide tepkiye neden olan bu haksız sürece müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

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