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        Haberler Dünya İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı düzenledi

        İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan'ın güney bölgesindeki halk, Hizbullah cephelerinden 1 kilometre uzaklaşmaları gerektiğini belirten bir çağrı aldı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 10:10 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:36
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        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
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        Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki En-Nebatiye kentine bağlı Ez-Zerrariye ve Ensar beldeleri arasındaki bölgelere ve vadilere 30 dakika içinde 80'den fazla hava saldırısı düzenledi.

        Saldırılarda, Abba, Cebşit, Eş-Şarkiye, En-Nemriye, Kefer Tenbit, Nebatiye el- Fevka, Deyr ez-Zehrani, Rumin, Humin el-Fevka, Yahmur, Arnun ve Secd beldeleri çevresi, Kefer Rumman otoyolu, Et-Tuffah bölgesindeki tepeler ve Er-Reyhan dağı gibi birçok nokta hedef alındı.

        Aynı zamanda İsrail, ülkenin doğusundaki Bekaa, Şemstar, Budayi, En-Nebi Şit ve Bealbek gibi bir çok bölgeye de de hava saldırıları gerçekleştirdi.

        İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ed-Delafe eteklerindeki Litani Nehri yatağı ve Sur'un doğusundaki bölgeleri de yoğun şekilde bombaladı.

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        Lübnan hükümeti, liman kenti Byblos'un doğusundaki ıssız bir dağ yamacına bir roket isabet ettiğini bildirdi.

        İsmini vermek istemeyen bölge sakini, bölgenin daha önce hava saldırılarına maruz kalmadığını ancak Hristiyan ve Şii köyleri arasında kaldığını söyledi.

        İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

        İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetmişti.

        Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

        Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 84 kişi ölmüştü.

        İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

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