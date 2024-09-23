Türkiye'de çip üretimi şimdilik hayal

Vestel Şirketler Grubu’nun elektrikli araç şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve enerji depolama sistemleri alanlarındaki faaliyetlerini yürüten Vestel Mobilite şirketi, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation fuarında sektöre yönelik en yeni ürün ve çözümleriyle sahne aldı. Vestel CEO’su Ergün Güler, fuarın mobilite sektörünün geleceğine yön veren bir konumda olduğunu belirterek, “Böylesi büyük bir organizasyonda ülkemizi mobilite alanında temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Vestel, bu yıl iklim değişikliğiyle mücadele ve yeni teknolojiler üzerine yoğunlaşan fuarda, mobilite sektörüne yönelik yazılım, ekran ve şarj çözümleriyle yer aldı.

REKLAM ÇİP ÜRETİMİ İÇİN ÖNCE EĞİTİM ALTYAPISI GEREKİYOR Fuar kapsamında yapılan Almanya ziyaretinde Habertürk’ün sorularını yanıtlayan Vestel AB ve Amerika Kıtası Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Egemen Tümtürk, çip üretimi konusunda Türkiye’nin zorluklar yaşadığını belirterek, “Çip üretimi bir zanaat işi ve biz bu zanaati yapacak eğitim altyapısına sahip değiliz. Eğer parayı koyup çip üretilebilseydi bunu Çin yapardı. Tayvan’da çip üretiminin gelişimi, Japonya ve ABD’de eğitim alan mühendislerin dönüp bu yatırımları yapmasıyla büyüdü. Öncelikle bu eğitim altyapısına yatırım yapmamız gerekiyor” dedi. Vestel CEO’su Ergün Güler ise çip fabrikası kurmanın çok yüklü bir kaynak gerektirdiğini ve bu kaynağın özel sektörde olmadığını, devletin bu konuda adım atması gerektiğini vurguladı. Güler, “Sayın Cumhurbaşkanımız da bu doğrultuda bir üretim ve yatırım planı konusunda açıklamalarda bulundu. İlerleyen dönemde bu tip bir gelişimi görebiliriz” ifadelerini kullandı.

“BYD İLE GÖRÜŞÜYORUZ, İZMİR’DE BİR SİNERJİ YARATABİLİRİZ” Vestel’in Togg yerli otomobil projesindeki ortaklığına da değinen Güler, “Togg’un en ilgi çeken noktalarından olan yekpare ekranını Vestel üretiyor. Kullandığımız LCD teknolojisi ile ekrandaki renklerin belirginliği çok ön planda. Bunun yanında Togg’da yer alan etki alanı denetleyicisini de (domain controller) biz üretiyoruz. Elektronik sektöründeki bilgi birikimimizi tamamen buraya aktardık. Hedefimiz elektrikli araç üreticilerinin birinci seviye tedarikçisi (tier 1 supplier) olmak. Togg bize büyük bir referans oldu, bundan böyle ekranlarıyla Vestel artık havacılık endüstrisinde de yer alacak. Bununla ilgili anlaşmalara imza attık. Uçaklarda gördüğünüz ekranları artık biz üreteceğiz” ifadelerini kullandı. Başka ortaklıklar da olacağını vurgulayan Güler, “Önde gelen Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD ile de görüşmelerimiz var. Biz çeşitli sektörlerden birçok farklı marka ile sürekli temas halindeyiz. İzmir’de komşumuz olacak ve üretime başlayacak marka da görüştüğümüz markalar arasında yer alıyor. Bu yatırım doğrultusunda BYD ile de bir sinerji ortaya çıkartma ihtimalimiz yüksek” dedi.

REKLAM “MİLYAR DOLARLIK HALKA ARZ PLANI VAR” Ergün Güler, önümüzdeki dönemde üssel büyüme bekledikleri mobilite pazarına 10 yıl önce yatırım yapmaya başladıklarını hatırlattı. Global mobilite pazarının, sadece Vestel'in faaliyet gösterdiği elektrikli araç komponentleri, elektrikli araç şarj istasyonları ve enerji batarya depolama çözümleri alanında 2030 yılında yaklaşık 580 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağının tahmin edildiğini kaydeden Güler, "Vestel Mobilite, kısa zamanda sektörüne öncülük eden bir konuma geldi. Bugün geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle bu alanda faaliyet gösteren şirketin çok ötesinde bir konumdayız. Kimi üreticiler 300kW’lık şarj istasyonlarını bile ürün gamlarına daha yeni eklemeyi planlıyorlar. Oysaki Vestel bugün 720kW güç çıkışlı çok hızlı şarj istasyonlarını üretip, ihraç ediyor, hatta 2025 yılının ilk çeyreğinde de 1MW güç çıkışlı şarj istasyonlarını satışa sunmayı planlıyor. Vestel'in tüketici elektroniği alanında yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübesini, bu alana yaptığımız yatırımlarla birleştirince ortaya güçlü bir yapı çıktı. Bu yapı sayesinde gelecek üç yıl içinde Vestel Mobilite'nin piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Milyar dolarlık bir halka arz planlıyoruz. Ancak Türkiye’de olmak zorunda değil. Bunun için ulaşmamız gereken ciro 600-700 milyon dolar" diye konuştu.

SİBER GÜVENLİK VE REGÜLASYONLAR Siber saldırılarla ilgili soruları yanıtlayan Vestel AB ve Amerika Kıtası Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Egemen Tümtürk, teknoloji geliştikçe siber saldırıların da arttığını ve Vestel’in bu saldırılara karşı güvenlik önlemlerini artıracak çalışmalar yaptığını belirtti. “Bu üretilen cihazlara uzaktan yazılım güncellemesi yapmak için bağlantılı olması şart. Bu da siber atak riskini artırıyor. Buna göre regülasyonlar da daha sertleşiyor. Mesela high security regülasyonlar sebebiyle İngiltere pazarına girmeyen markalar bile var. Ancak biz Vestel olarak bu regülasyonlara uygun çalışmalar yaparak pazarımızı genişletmeye devam etmek için çalışıyoruz” dedi.

AVRUPA’DA TALEP AC’YE TÜRKİYE’DE İSE DC’YE YÜKSEK IAA’da Şirket yalnızca hızlı şarj ünitelerini değil Wallbox olarak tabir edilen duvara monte şarj cihazlarını da tanıtımını gerçekleştirdi. Avrupa’daki ve Türkiye’deki elektrikli şarj altyapısını değerlendiren Egemen Tümtürk, “2024’te şarj istasyonu rakamımız 80 bin civarında oldu. Bunun yüzde 45’i ise Avrupa’da yer alıyor. Türkiye’de daha yüksek dc talebi Avrupalı tüketici evden işe modelini tercih ediyordu daha çok ama pandemiden sonra uzun yol talepleri de artmaya başladı elektriklide. Bu sebeple biz de yeni ürünlerimizle pazarda daha etkin bir rol oynamayı hedefliyoruz” dedi. Ergün Güler ise, ev tipi ve küçük işletmelere yönelik AC serilerinin üretimine 2017’de başladıklarını vurgulayarak, 'Ortalama 110 dakikada şarj eden 60kW, 55 dakikada şarj eden 120kW ve 48 dakikada şarj eden 150kW'lık hızlı tip şarj istasyonlarımız var. Ayrıca, çok hızlı şarj uygulamaları için 33 dakikada şarj eden 180kW, 24 dakikada şarj eden 240kW, 19 dakikada şarj eden 320kW ve 400kW ve 10 dakikada şarj eden 720kW kapasiteli daha güçlü çıkış sunan DC serimiz bulunuyor. DC ürünlerimiz, halka açık otoparklar ve elektrikli filo depolarında kısa sürede şarj imkânı sunarak kuyruk sürelerini büyük ölçüde azaltıyor.