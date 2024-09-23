Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir? Poliglotların sırrını keşfetmeye hazır olun!

DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI BİRDEN FAZLA DİL KONUŞUYOR

Dünya nüfusunun yarısından fazlası birden fazla dil konuşmaktadır. Bununla birlikte, gezegendeki insanların yüzde 1'i kadar azı, beş veya daha fazla dil konuşabilen biri olarak tanımlanan bir poliglot olarak kabul edilebilir. Dahası, hiperpoliglot olarak bilinen ve çok sayıda dile hakim dilsel maestrolar olan bazı bireyler de vardır.