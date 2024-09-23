Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir? Poliglotların sırrını keşfetmeye hazır olun!
Tarih boyunca çok sayıda dili konuşabilen insanlar her zaman merak uyandırmıştır. Peki, bir insanın öğrenebileceği dil sayısının bir sınırı var mı? Poliglotların bu dil öğrenme becerisinin ardındaki sırları keşfetmeye ne dersiniz? İşte detaylar!
Dil öğrenmek, insan zihninin sınırlarını zorlayan bir yetenek. Bazı insanlar birkaç dili ustalıkla konuşabilirken, poliglotlar onlarca dili rahatlıkla konuşma becerisiyle hayranlık uyandırıyor. Peki, bir insanın konuşabileceği dil sayısının bir sınırı var mı?
DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI BİRDEN FAZLA DİL KONUŞUYOR
Dünya nüfusunun yarısından fazlası birden fazla dil konuşmaktadır. Bununla birlikte, gezegendeki insanların yüzde 1'i kadar azı, beş veya daha fazla dil konuşabilen biri olarak tanımlanan bir poliglot olarak kabul edilebilir. Dahası, hiperpoliglot olarak bilinen ve çok sayıda dile hakim dilsel maestrolar olan bazı bireyler de vardır.
38'DEN FAZLA DİL KONUŞAN KADIN REKOR KIRMIŞTI!
Tarih bu büyüleyici türle doludur. 38'den fazla dili akıcı bir şekilde konuştuğu iddia edilen İtalyan Kardinal Giuseppe Caspar Mezzofanti (1774-1849) ve 200 dil bildiğini ve 100 dil konuşabildiğini iddia eden 1854-1859 yılları arasında Hong Kong Valisi olan Sir John Bowring gibi.
İNSAN BEYNİNİN BİR DİL ÖĞRENME SINIRI VAR MI?
Teorik olarak, bir insan beyninin anlayabileceği dil sayısının kesin bir sınırı yoktur. Bu aynı zamanda ölçülmesi imkansız derecede zor bir şeydir; yüzlerce dilin temellerini kavramak mı yoksa bir avuç dili derinlemesine anlamak mı daha zordur?
2018 yılında New Yorker, hiperpoliglotların dünyasına derin bir dalış yaptı ve kaç dil konuştukları sorulduğunda birçoğunun “soru karşısında irkildiğini” bildirdi.
ASLINDA İDDİALARDAN İBARETMİŞ!
“Hiç kimse bir dilin tüm nüanslarına hakim değildir. Bu yanlış bir standarttır ve ironik bir şekilde çoğunlukla monoglotlar - özellikle de Amerikalılar - tarafından ortaya atılır,” diyor yıllık Polyglot Konferansı'nı düzenleyen İngiliz hiperpoliglot Richard Simcott dergiye verdiği bir röportajda.
PEKİ YA KAÇ DİL BİLDİĞİNİZİ KANITLAMANIZ GEREKSE?
Hiperpoliglotların iddialarını kanıtlama sorunu da var. Birisi dünyanın en nadir 10 dilini konuştuğunu iddia etse, bunu kanıtlamak için dünyanın her köşesinden anadil konuşurlarını toplamak zorunda kalır mı?
ZIAD FAZAH'IN KÖTÜ ŞÖHRETİ
Örnek olarak, hayatının büyük bir bölümünü Afrika ve Güney Amerika'da geçiren Lübnan kökenli yarı-ünlü Ziad Fazah'ın kötü şöhretli hikayesi verilebilir. Arapça ve İspanyolcadan Svahili ve Tacikçeye kadar 59 dünya dili öğrendiğini iddia ederek 1998 yılına kadar en çok dil konuşulan Guinness Dünya Rekorunu elinde tutmuştur.
Ancak pek çok kişi hikayesinin bazı kısımlarının şüpheli olduğunu düşünüyordu. 1997 yılında Şili'de yayınlanan Viva El Lunes adlı bir televizyon programına katılan Fazah, Mısır, Finlandiya, İran, Rusya, Çin, Yunanistan ve Hindistan da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen izleyiciler tarafından sorguya çekildi.
Fazah'ın bu dillerin çoğundaki yetkinliğini abarttığı ve bazı temel soruları yanıtlayamadığı anlaşıldı.
Fazah daha sonra TV programının, kendisine programda canlı olarak test edileceğini söylemeyen sansasyon peşindeki yapımcılar tarafından hazırlanmış önemli bir tuzak olduğunu söyledi. 2020'de La Cuarta gazetesine verdiği demeçte: “Uzun zamandır pratik yapmamıştım. Gerçek şu ki, bu büyük bir utançtı.”
ANADİLİMİZİN YERİ HER ZAMAN FARKLI OLACAK
İster iki ister 200 dil konuşun, beynimizin anadilimiz için her zaman özel bir yeri olduğu aşikâr. Bu yılın başlarında MIT'deki bilim insanları tarafından yayınlanan bir çalışmada, çok dilli insanların beyinleri analiz edildi.
Konuştukları dillerden herhangi birini dinlediklerinde aynı beyin bölgeleri “aydınlandı” ve aktivite, konuşmacının daha yetkin olduğu dillerde daha güçlüydü - anadilleri hariç. Ana dillerini dinlediklerinde, beyin ağındaki aktivite önemli ölçüde daha düşüktü.
MIT'de nörobilim doçenti ve çalışmanın kıdemli yazarı Evelina Fedorenko yaptığı açıklamada, “Bir şey bu dilin işlenmesini biraz daha kolaylaştırıyor - belki de o dili kullanarak daha fazla zaman geçirmiş olmanızdan kaynaklanıyor - ve anadilinizdeki aktivitede, yetkin olarak konuştuğunuz diğer dillere kıyasla bir düşüş yaşıyorsunuz” dedi.
Kaynak: IFL Science