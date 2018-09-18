Apple bugün iOS 12’yi tüm uyumlu telefonlara sunarken en çok satan saat unvanını da alan akıllı saatinin işletim sisteminin yeni sürümü watchOS 5’in önizlemesini duyurdu. İşte yeni watchOS 5’te gelen yenilikler.

1- Aktivite Yarışmaları:

Akıllı saatlerin en çok kullanılan özelliklerinden olan günlük aktivitelerin takibi konusunda watchOS 5 yeni bir soluk getiriyor. Aktivite Paylaşan arkadaşlarınızı 7 günlük bir yarışmaya davet edebiliyorsunuz. watchOS 5, şimdi kullanıcıların başka bir Apple Watch kullanıcısını yedi günlük bir Aktivite yarışmasına davet edebilmesine imkan tanıyor. Apple Watch’ta yer alan aktivite halkalarının tamamlanan her yüzdesi için bir puan kazanılıyor.

2- Otomatik Antrenman Algılama:

watchOS 5 artık antrenmanları otomatik olarak başlatıp durdurabiliyor. Otomatik Antrenman Algılama özelliği, kullanıcının unutması halinde, belirli bir süre hareketsiz kalındığında antrenmanı bitirmek için anımsatıcı da sunuyor.

3- Yeni Antrenmanlar:

Yoga ve Doğa Yürüyüşü watchOS 5’teki yeni antrenman türleri olarak yer alıyor. 12 diğer antrenman türüne eklenen Yoga ve Doğa Yürüyüşü ile, yakılan aktif kalori sayısı ve kazanılan egzersiz dakikası takip ediliyor.

4- Yeni Koşu Özellikleri:

watchOS 5’te yer alana açık hava koşuları için yeni bir ritim ölçümü. Rolling last mile pace adında yepyeni bir ölçüm bir önceki kilometrenin temposunu gösterir. watchOS 5 koşu tutkunlarına, açık hava ve kapalı mekanlardaki koşu ve yürüyüşler için yeni bir ritim (dakika başına adım sayısı) ölçümü ve açık hava koşularında hedefledikleri temponun altında veya üstünde oldukları zaman uyarı verme gibi özellikler sunuyor. Rolling mile pace adında yepyeni bir ölçüm sayesinde koşucular, ortalama tempo veya şu anki tempo gibi ölçümlere ek olarak, bir önceki kilometrenin temposunu görme seçeneğine de sahip olacaklar.

5- Walkie-Talkie:

Yeni walkie-talkie özelliği Apple Watch kullanıcılarıyla hızlı sesli iletişim olanağı sunuyor. watchOS 5, sadece ses ve bileğe bir dokunuşla kullanılan Walkie-Talkie özelliği ile iletişim yolu sunuyor.

6- Apple Podcast’ler Uygulaması:

Kullanıcılar şimdi Apple Watch’taki Apple Podcasts ile podcast’leri hareket halindeyken de dinleyebiliyor ve Siri’yi kullanarak katalogdaki podcast’lerden herhangi birini çalabiliyor. Bölümler Apple Watch ile otomatik olarak eşzamanlanıyor ve podcast’ler diğer aygıtlarda dinlendiğinde uygulama en yeni bölümle otomatik olarak yenileniyor. Geliştiricilere yönelik yeni bir özellik sayesinde Pandora, Audible ve 10% Happier gibi uygulamalarda yer alan müzikler, sesli kitaplar ve meditasyon seansları, kullanıcının iPhone’u yakınında olmasa bile offline olarak dinlenebilecek şekilde Apple Watch ile eşzamanlanıyor.

7- Siri Güncellemeleri:

Siri saat kadranı artık gün boyunca daha fazla tahmin ve proaktif kısayollar sunuyor. Siri saat kadranı tuttuğunuz takımın maç sonuçları veya Harita uygulamasında işe gidip gelme süresi gibi bilgiler sunuyor. Yapay öğrenme yönteminden yararlanarak güncellenen Apple Watch Siri kadranı, şimdi daha da kişisel bir asistan. Antrenman sonrası kalp atış hızı, günün belirli bir saatinde Harita uygulamasında işe gidip gelme süresi veya tuttuğunuz takımın maç sonuçları gibi gün içindeki rutin davranışlara, konumlara ve bilgilere dayanarak daha fazla tahmin ve proaktif kısayollar sunuyor.

8- Öğrenci Kimlik Kartları:

Apple Watch artık Öğrenci Kimlik Kartı yerine kullanılabilecek. watchOS 5 sürümüyle birlikte Apple Watch, Öğrenci Kimlik Kartlarının yerini alıyor. Öğrenciler, sadece bileklerini kaldırarak kütüphane, yatakhane ve etkinlik alanları gibi yerlere girebiliyor, kimlik kartlarını Apple Watch’taki Wallet’a ekleyerek kampüs genelinde yiyecekler ve çamaşırhane için ödeme yapabiliyor. Bu program ise tıpkı eSim özelliği gibi ülkemizde henüz aktif değil. Özellik bu sonbaharda Duke, University of Alabama ve University of Oklahoma ile başlıyor. Johns Hopkins University, Santa Clara University ve Temple University ise yıl sonuna kadar bu özelliği kullanıma sunacak.

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