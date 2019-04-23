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“Avengers: Infinity War”un (Avengers: Sonsuzluk Savaşı) sonunda birçok kahramanın toz olup havaya karıştığına şahit olduk... 25 Nisan'da gösterime girecek “Avengers: Endgame”de hayatta kalan süper kahramanların, Thanos'a karşı savaşarak arkadaşlarını geri getirmenin bir yolunu arayacaklarını biliyoruz... Peki, “Avengers: Endgame”de sadece ilk filmde sağ kalanlar mı yer alacak? Açıklanan resmi oyuncu kadrosunda ilk filmde ölen birçok karakterin yer aldığını görüyoruz. Senaryo yazarları, “Endgame”in “flash-back” sahneler eşliğinde Marvel Sinematik Evreni'nde, geçmişle gelecek arasında gidip geleceğini söylüyorlar. Öte yandan, hayranlar, bazı ipuçlarından yola çıkarak açıklanan oyuncu kadrosunda yer almayan bazı sürpriz isimlerin de filmde karşımıza çıkacağını iddia ediyorlar. İşte “Avengers: Endgame”de seyredeceğimiz Marvel karakterleri...
Black Widow
Hayranları Black Widow'un “Avengers: Infinity War”dan sağ çıkmasının ardından derin bir nefes almışlardı. Scarlett Johansson'un oynadığı Black Widow, sadece Avengers filmlerinin değil Marvel Sinematik Evreni'nin de en sevilen süper kahramanlarından biri... Saçının renginin değişmesi bile hayranları arasında uzun tartışmalara neden olabiliyor.
Kendi adını taşıyan solo macerasını merakla beklediğimiz Black Widow, Thanos ve adamlarına karşı verilen savaşta ön saflarda yer almış ama yenilgiyi önleyememiş, arkadaşlarının yok olup gitmesi karşısında çaresiz kalmıştı. Şimdi biliyoruz ki yine ön saflarda savaşmaya hazır.
Ant-Man
Teknoloji harikası bir kostümün içinde karınca kadar mini minnacık olup muhteşem işler başaran “karınca-adam”ımız Scott Lang (Paul Rudd),“Avengers: Sonsuzluk Savaşı”nda olup bitenlerden hayli uzaktı. Hayranları yokluğuna çok üzüldüler ama “Vardır mutlak bir gerekçesi” diyerek yeni filmi merakla beklemeye başladılar.
Kesin olan, “Ant-Man and the Wasp” ile “Avengers: Infinity War”ın aynı zaman aralığında geçmesiydi. Yani, arkadaşları Thanos'a karşı savaşırken o Janet Van Dyne'ı Kuantum Evreni'nden kurtarmaya çalışıyordu. “Ant Man and The Wasp”ın sonunda Kuantum Evreni'nden geri dönmeyen Ant-Man, “Endgame”in kadrosunda yer alıyor ve hayranları kendisinden gerçekten çok şey bekliyor. Bakalım, göreceğiz.
Black Panther
“Avengers: Infinity War”un sonunda toz olup havaya karışanlardan biriydi Chadwick Boseman'ın canlandırdığı T'Challa, yani Black Panther... Ama hiç kimse solo filmi bu kadar büyük ilgi gören bir süper kahramanın öyle kolay kolay ölebileceğine ihtimal vermedi.
Kaldı ki, “Black Panther 2”nin hazırlıklarının başladığını herkes biliyordu. Gerçi “Black Panther 2”nin hangi zaman kesitinde geçtiği bilinmiyor ama kesin olan, Boseman'ın “Endgame”in oyuncu kadrosundaki isimlerden biri olduğu... Yanıtını merakla beklediğimiz soru ise filmde Thanos'a karşı verilen savaşta nasıl bir rol üstleneceği... Peki, onun yokluğunda birileri onun kostümüyle Thanos'a karşı savaşabilir mi? Bu da yanıtı beklenen sorulardan biri.
Captain America
Marvel Sinematik Evreni'nin kronolojik sıralamaya göre ilk filminin “Captain America: The First Avenger” olduğunu unutmamak gerek... Bütün öykü Steve Rogers'ın Captain America'ya dönüşmesiyle başlamıştı.
İşte bu yüzden, kendisi Avengers filmlerinin merkezî karakterlerinden biridir. Iron Man ile birlikte lider özelliğe sahip Steve Rogers, yeni filmde de Thanos'a karşı verilen savaşta kuşkusuz çok önemli bir rol oynayacak. Ama öte yandan, aktör Chris Evans'ın Captain America karakterini artık geride bırakmak istediğini hatırlatalım. Evans, başka projelerde yer almak istiyor. Kaldı ki, daha önce birkaç kez Avengers aleminden emekli olmak istediğini söylemişti...
Captain Marvel
Kendisi Marvel Sinematik Evreni'ne en geç katılan süper kahraman... Aslına bakarsanız, kronolojik olarak baktığınızda Marvel Sinematik Evreni'nin en kıdemli isimlerinden biri. Ama biz onu geçtiğimiz aylarda gösterime giren “Captain Marvel” filmiyle tanıdık ve finale doğru sahip olduğu güçleri gördüğümüz zaman “İşte Thanos'un hakkından gelecek süper kahraman!” diyerek heyecanlandık.
Gerçekten de Brie Larson'un canlandırdığı Captain Marvel, Marvel Evreni'nin en güçlü süper kahramanlarından biri. Thanos'a karşı savaşmak üzere çağrıldığını ve ekibe katılacağını biliyoruz. İşte bu yüzden, yeni filmde neler yapacağını merakla bekliyoruz.
Hawkeye
Jeremy Renner'in canlandırdığı Clint Barton ya da Hawkeye'ın “Infinity War”da olmaması hayranları açısından üzücü ve şaşırtıcıydı... Ancak “Avenger: Age of Ultron”u seyredenlerin hemen hatırlayacağı gibi o bir aile babasıydı.
İşte bu yüzden, evlat sahibi nadir süper kahramanlardan biri olarak evrenin dertleriyle ilgilenmek yerine ailesinin yanında yer aldığını düşündük ve ona anlayış gösterdik. Thanos'un evrenin yarısının ölümüne yol açan soykırımı sırasında ailesinden kaç kişiyi kaybettiğini ise henüz bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, yeni filmin kadrosunda yer aldığı... Bu arada, bazı hayranların Hawkeye'ın filmde “Ronin kostümü”nü giyeceğine dair bazı tahminler yürüttüğünü de söyleyelim.
Hulk
Marvel Sinematik Evreni'ndeki en ilgiye değer hayat hikâyelerinden biri hiç kuşkusuz, Mark Ruffalo'nun canlandırdığı Bruce Banner'a aittir... İlk solo macerasından bu yana yer aldığı her Marvel filminde öyküsünü ilgiyle takip ettik. Başta Black Widow'la olan romantik ilişkisi olmak üzere Bruce Banner, Marvel Sinematik Evreni'nin belki de en insani öykülerinden birinin kahramanı oldu hep...
“Infinity War”da yeterince öfkelenip yeşil dev Hulk'a bir türlü dönüşememiş, bunun üzerine Tony Stark'ın ileri teknolojisinden destek alarak “sahaya çıkmış” ama kaçınılmaz sonu yine de engelleyememişti. Filmin sonunda ölenler ya da toz olup dağılanlardan biri değildi. Dolayısıyla, yeni filmde yeri garanti olan isimlerden biri... Bu kez psikolojik olarak kendini toparlayıp, yeşil deve dönüşeceğini ve büyük işler başaracağını düşünüyoruz.
Iron Man
Dedikodular doğruysa “Endgame” ile birlikte Tony Stark'a veda ediyoruz... Bu dedikoduları çıkaranların en büyük dayanaklarından biri, Robert Downey Jr.'ın artık Iron Man olmaktan sıkıldığı ve Marvel Evreni'nden emekli olmak istediği yönündeki duyumlar...
Öte yandan, Downey Jr.'ın bir tür “manevi büyükbaba” olarak Marvel Sinematik Evreni'nin Dördüncü Aşaması'nda yer almak üzere stüdyoyla anlaşma imzaladığı da konuşuluyor. Kesin olan, Stark'ın hâlâ bir lider ve strateji uzmanı olduğu.... “Endgame”de sağ kalan süper kahramanlardan biri olarak Thanos'a karşı verilen savaşta çok önemli bir rol oynayacağını tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok.
Mantis
Pom Klementieff'in canlandırdığı minyon ve şirin Mantis'le “Galaksinin Koruyucuları 2”de tanıştık. İlk bakışta hiç kimse onun Marvel Sinematik Evreni'nin kalıcı isimlerinden biri olacağını tahmin etmedi ama Mantis, “Infinity War”da da gördüğümüz gibi süratle ekibin bir parçası haline geldi ve savaşta elinden gelen her şeyi yaptı.
Thanos'un evrenin yarısını yok eden soykırımında ne yazık ki hayatını kaybedenlerden biriydi. Ama “Endgame”in kadrosunda o da var. “Galaksinin Koruyucuları 3”ün hazırlıklarının sürdüğünü düşünürsek Mantis'in “toz olup gittiği yer”den döneceğini söyleyebiliriz.
Nebula
Marvel Sinematik Evreni'nin iyilikle kötülük arasında gidip gelen en karanlık, acılı ve trajik karakterlerinden biri... Kuşkusuz Thanos'un kızı olmak hiç kolay değil. Bütün hayatı sıkıntılarla geçmiş bir karakter ve her koşulda sadece kendi tarafını tutmayı tercih ediyor...
“Infinity War”un finalindeki konumu hayli belirsizdi. Ne var ki, Karen Gillan'ın canlandırdığı Nebula, Thanos'un katliamından kurtuldu. Yeni filmin kadrosunda yer alıyor ve ne yapacağını yine büyük bir merakla bekliyoruz.
Scarlet Witch
“Infinity War”un en önemli savaşçılarındandı. Thanos'a karşı verilen mücadelede dengeleri değiştiren isimlerden biri olması dışında, Vision'un hayatı ile Sonsuzluk Taşı'nı yok etmek arasında kalması, filmin en heyecanlı anlarından birine vesile olmuştu...
Elizabeth Olsen'in canlandırdığı Wanda Maximoff, Sonsuzluk Taşları'nı yok etme özelliğiyle Avengers ekibinin Thanos'a karşı belki en önemli silahıydı ama o da Thanos'un soykırımı sonucunda toz olup gitti... Thanos'a karşı verilecek mücadelede ne yapar bilmiyoruz ama kendisi “Endgame”in resmi kadrosunda yer alıyor.
Örümcek Adam
Tom Holland'ın canlandırdığı lise öğrencisi Peter Parker'ın manevi babası olarak kabul ettiği Tony Stark'ın ellerinde hayata veda etmesi, “Infinity War”un kuşkusuz en dramatik ve üzücü sahnelerinden biriydi.
Ölüm karşısındaki bu davranışlarını Örümcek Adam gibi bir süper kahramana yakıştıramayanlar da oldu... Ama ölümü metanetle karşılayacak bir yaşta olmadığı kesindi. Tom Holland, sadece “Endgame”in kadrosunda yer almıyor. Birkaç ay sonra gösterime girecek ve Marvel Sinema Evreni'nin Dördüncü Aşaması'nı başlatacak “Spider-Man: Far From Home”da da başrolde oynuyor. Dolayısıyla, bir şekilde “gittiği yer”den döneceği kesin...
Thor
Avengers ekibinin en kıdemli ve güçlü süper kahramanlarından Thor (Chris Hemsworth),Thanos'un soykırımından kurtulan nadir isimlerdendi. Başka bir galaksiden gelen yarı tanrı Thor'un Marvel Sinematik Evreni'nin Dördüncü Aşaması'nda yer alacağını ve sözleşmesini uzattığını biliyoruz.
Dolayısıyla, yeni filmde Thanos'a karşı en ön safta savaşacağından hiçbir kuşkumuz yok. Bu arada, çekimler sırasında “uzun saçlı” olarak görüntülenmesi nedeniyle filmdeki bazı flash-back sahnelerde yer alacağı da konuşuluyor. Sonuçta, Thor, Avengers aleminin yıldızıdır. Sahneyi kolay kolay kimseye kaptırmaz...
War Machine
İleri teknoloji harikası kostümüyle sadece Iron Man filmlerinin değil Avengers serisinin de gedikli karakterlerinden biri haline gelen James Rhodes / War Machine, “Kaptan Amerika: İç Savaş”ta (Captain America: Civil War) büyük tehlike atlatmış ama “Infinity War”da üstüne düşeni yapmak üzere ekibe katılmıştı.
Tecrübeli oyuncu Don Cheadle'ın canlandırdığı James Rhodes, önceki savaşın sağ kalanlarından biri olarak Thanos'a karşı verilecek son savaşta yine yerini alacak. Bu arada, bu vesileyle Gywneth Paltrow'un da Pepper Potts olarak kadroda yer aldığını hatırlatalım.
Wasp
Evangeline Lilly'nin canlandırdığı Hope Van Dyne / Wasp, geçen yaz seyrettiğimiz “Ant-Man & Wasp” filminin sonunda, jenerik yazılarının ardından gelen sürpriz bölümde babası Hank Pym ve yıllar sonra kavuştuğu annesi Janet Van Dyne ile birlikte beklenmedik şekilde toz olup gitmişti...
Ne var ki, “Avengers: Endgame”in yazarları Marvel Sinematik Evreni'nin Dördüncü Aşaması'nda, öne çıkacak karakterleri sayarken Wasp'ı da Ant-Man ve Captain Marvel'ın yanına koymayı ihmal etmiyorlar. Babasının hazırladığı ileri teknoloji yaban arısı kostümüyle Hope'un Ant-Man'le birlikte büyük işler başaracağından eminiz.
Kış Askeri / Winter Soldier
Sebastian Stan'in canlandırdığı Bucky Barnes'ın Marvel Sinematik Evreni'ndeki yolculuğunun hikâyesi, özellikle sadık hayranlar için özel bir önem taşır. Kendisi, Marvel Sinematik Evreni'nin kronolojik olarak ilk filmi olan “Captain America: The First Avenger”den bu yana bütün hikâyenin hep içindeydi... Adını taşıyan “Captain America: The Winter Soldier” birçok hayrana göre serinin en iyi filmidir...
Captain America olarak bildiğimiz Steve Rogers'ın yoldaşı olan Bucky Barnes, ne yazık ki Thanos'un katliamına kurban gidenler arasındaydı. Ama fazla üzülmeye gerek yok. Bucky Barnes, “Endgame”in resmi kadrosunda yer alıyor... Filmin yönetmenleri Russo biraderler bir röportajlarında “Endgame”in Captain America'nın kişisel yolculuğu açısından önem taşıdığını söylemişlerdi. Captain America'nın olduğu her yerde Bucky Barnes, yani Kış Askeri de vardır.
Drax
Alıştığımız süper kahraman profiline hiç uymayan sıra dışı karakterlerden oluşan Galaksinin Koruyucuları, “Infinity War”a ekip olarak bambaşka bir hava ve renk getirmiş, yüzümüzü güldürmüşlerdi. İşte bu yüzden, finalde neredeyse toplu halde toz olup havaya karışmaları bizi çok üzdü.
Mantis gibi zarif ve hoş birine çirkinsin demesine rağmen bize hâlâ sempatik gelen iri kıyım Drax the Destroyer (Dave Bautista) aşırı dürüst tavırlarıyla kuşkusuz ekibin en matrak üyelerinden biri... Hayranları üzülmesin, Drax hâlâ “oyun”un içinde. Hem James Gunn'ın 2020'de gösterime girecek üçüncü Galaksinin Koruyucuları filminde oynuyor hem de “Endgame”de... Toprak olup havaya karışan Drax'ın hayata nasıl döneceğini ise henüz bilmiyoruz.
Rocket Raccoon
“Infinity War”un sonunda Galaksinin Koruyucuları ekibi arasından tek sağ kalan oydu... Çok zeki ve becerikli olmasına rağmen hayvan olduğu için küçümsenen Rocket, başlangıçta ekibin en hırçın üyesiydi. Giderek daha çok bağlandığı ve sevdiği ekip arkadaşlarını birden kaybetmesi, kuşkusuz onun için acı bir deneyim oldu.
Thor da olmasa nerdeyese bütün sevdikleri öbür dünyaya göç edecekti. İşte bu yüzden, yeni filmin, intikam isteyen en öfkeli karakterlerinden biri olacağını tahmin etmek zor değil. Bakalım senaryo yazarları, ona hikâyede yeterince iyi bir yer açabilecekler mi?
Valkyrie
“Thor: Ragnarok”un en hoş ve eğlenceli karakteriydi. Onu görür görmez sevdik ve benimsedik. Kısa sürede Marvel Sinematik Evreni'nin sempatik karakterlerinden biri haline geldi... Ama ne yazık ki kendisini “Infinity War”da göremedik.
Thanos'un filmin açılışında Thor'un bulunduğu uzay gemisine yaptığı saldırı sırasında hayatta kalıp kalmadığını da çözemedik... Filmin yönetmenleri Russo biraderler, Hollywood'un yükselen genç isimlerinden biri olan Tessa Thompson'un canlandırdığı Valkyrie'nin hayatta kaldığını ve Marvel Sinema Evreni'nin gelecekteki maceralarında karşımıza çıkacağını açıklayarak içimize su serptiler. Ana rollerden birinde olmasa dahi “Endgame”de de karşımıza çıkacağını biliyoruz.
Wong
Benedict Cumberbatch'in canlandırdığı Doctor Strange, “Infinity War”un sonunda ne yazık ki yok olup gitti... Kendisi “Endgame”in oyuncu kadrosunda yok. Hatta filmde “şöyle bir görüneceğine” dair bir ima, gayri resmi bir açıklama veya bir ipucu bile yok. Buna karşılık, Thanos'un evrensel katliamından sağ kurtulmayı başaran yardımcısı Wong (Benedict Wong) yeni filmin kadrosunda yer alıyor.
Ne var ki, setten paylaştığı fotoğrafta üstünde görünen giysiler, bazı hayranların kafalarını karıştırdı ve Wong'un karşı tarafta yer alacağını iddia edenler oldu. Bakalım Wong yeni filmde sihir güçlerini Thanos'a karşı mı kullanacak, yoksa başka bir rolde mi karşımıza çıkacak?
Okoye
Danai Gurira'nın canlandırdığı Okoye, “Black Panther”de tanıştığımız karakterlerden biriydi. Kralı T'Chaka'nın bombayla öldürüldüğüne tanık olmuş, Killmonger'a karşı darbeyi yönetmiş ve ülkesi Wakanda'nın sınırlarında Thanos'un canavarlarına karşı savaşmıştı. “Infinity War”un sonunda ise Wakanda Kralı T'Challa'nın yok olup gitmesini seyretmek zorunda kaldı.
Tüm bunlardan sonra Okoye'nin Thanos'a karşı verilecek savaşta yerinde oturmasını beklemek mümkün değil.
Ancient One
İşte “Avengers: Endgame”in sürpriz karakterlerinden biri... Üstelik söylenti falan değil, açıklanan resmi kadroda yer alıyor. Ama filmde çok uzun bir rolü olmadığı söyleniyor. Hayranların tahminlerine göre filmde Doctor Strange'in yardımcısı Wong'un da yer aldığı bir “flash-back” sahnede karşımıza gelecek.
Filmin yapım ekibinde görev alan isimlerden biri, Ancient One'ı canlandıran Tilda Swinton'un sadece bir günlüğüne sete gelip çekimlere katıldığını açıkladı. Ancient One karakterini “Doctor Strange” (2016) filminden tanıyoruz. Ancient One'ın, “Infinity War”da yer almadığını da anımsatalım.
Shuri
“Black Panther” filmiyle tanıdığımız Shuri (Letitia Wright),ileri teknolojiye olan hâkimiyetiyle öne çıkan bir karakter. Onsuz bir Black Panther, hatta Wakanda düşünmek mümkün değil. “Infinity War”da da Thanos'a karşı verilen savaşta elinden geleni yapmış, Vision'u Akıl Taşı'ndan ayırmak için büyük bir çaba göstermişti...
Shuri yeni filmde de ekipte yer alıyor. Neler yapacağını ve ekip çalışmasına nasıl katkıda bulunacağını ise henüz bilmiyoruz.
Janet Van Dyne
Janet Van Dyne ve Hank Pym'in “Ant-Man ve Wasp”ın finalinde kavuşmaları hayli romantik bir sahneydi. Ama jenerik yazılarının akmaya başlamasının ardından gelen sürpriz sahnede birden toz olup uçmaya başladılar ve o an hepimiz Marvel Sinematik Evreni'nde olduğumuzu hatırladık.
Michael Douglas (Hank Pym) “Endgame”in basına açıklanan resmi oyuncu kadrosunda yer almıyor. Ama söylentilere göre Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne) ile birlikte, o da filmde karşımıza çıkacak.
RESMİ OLARAK AÇIKLANMAYAN OYUNCULAR
Falcon
Anthony Mackie'nin canlandırdığı Falcon, Marvel Sinematik Evreni'nin tanıdık yüzlerinden biri. Filmlerde aldığı süre belki çok uzun değil ama sevilen bir karakter. “Infinity War”un sonunda ne yazık ki toz olup havaya karışan kahramanlarımızdan biriydi...
Açıklanan kadroda ismi yok. Ama Mackie'nin sette olduğu ve çekimlere katıldığı biliniyor. Mackie, “Endgame'”n hikâyesiyle ilgili kendisine sorulan bir soruyu şöyle yanıtlamıştı: “Bir sürü insan savaşıyor, bir sürü insan konuşuyor.” Hayranları üzülmesin, Marvel Stüdyosu'na yakın olanların söylediklerine göre Falcon, daha uzun bir süre Marvel Sinematik Evreni'nin önemli kişilerinden biri olmaya devam edecek.
Gamora
Zoe Saldana'nın canlandırdığı Gamora, “Galaksinin Koruyucuları” filmindeki “efsane ekibin” yıldızlarından biri... Thanos'un evlatlık kızı olması nedeniyle “Infinity War”un hikâyesinin önde gelen karakterlerinden biriydi.
Thanos'un, taşlardan birini ele geçirmek için onu feda etmek zorunda kaldığı sahne, belki de filmin en dramatik anıydı... Evet, gerçekten öldüğünü biliyoruz. “Endgame”in resmi olarak açıklanan oyuncu kadrosunda da yer almıyor. Ama öte yandan, yaptığı bir açıklamada, kendisinin de Marvel Sinematik Evreni'ndeki tüm diğer kahramanlar gibi bir şekilde filmde yer alacağını söylediğini belirtelim.
Vision
Paul Bettany'nin canlandırdığı Vision'un ölümü, “Infinity War”un en üzücü sahnelerinden biriydi. Shuri ve Scarlet Witch'in bütün çabalarına rağmen Thanos, sonsuzluk taşını elde etmek için Vision'un hayatına acımasızca son vermişti... Filmden sonra, toz olup gidenlerin geri geleceğini umut etsek de Vision'a veda ettiğimizi düşündük.
Vision, gerçekten de bundan sonra Marvel Sinematik Evreni'nde karşımıza çıkmayabilir. Zaten filmin açıklanan oyuncu kadrosunda da yok. Ama “Endgame”de yer aldığını düşünen çok kişi var. Gerçi Vision'un hikâyeye nasıl dahil olduğuna dair elimizde hiçbir ipucu yok ama bazı hayranlar onu flash-back sahnelerde göreceğimizi öne sürüyor.
Nick Fury
Filmlerde aldığı süre kısa olsa da hikâyedeki yeri hep çok önemlidir. Samuel L. Jackson'un karizmasıyla Marvel Sinematik Evreni'nin merkezi karakterlerinden biridir. Daha yeni seyrettiğimiz “Captain Marvel”da onun gençlik yıllarını gördük ve Avengers ekibini kurmaya nasıl karar verdiğini öğrendik.
Ama “Infinity War”un sonunda yok olup havaya karışan ilk karakterlerden biriydi. Doğal olarak, yeni filmde yeniden aramıza dönmesini ve Marvel Sinematik Evreni'nin sürekliliğini sağlamasını istiyoruz. “Endgame”in açıklanan resmi kadrosunda ne yazık ki yok ama filmde Kış Askeri rolünde seyredececeğimiz Sebastian Stan bir söyleşisinde Jackson dahil bütün ekibin filmde kısa da olsa görüneceğini açıklamıştı.
Star-Lord
Galaksinin Koruyucuları serisinin yıldızı Peter Quill ya da kendine taktığı isimle Star-Lord, “Endgame”in basına açıklanan oyuncu kadrosunda yer almıyor. Yani, tıpkı Doctor Strange'i canlandıran Benedict Cumberbatch gibi o da “sahaya sürülmeyen” isimlerden biri. Buna karşılık, yeni filmde oynadığına inanan birçok kişi var.
“Thanos'un darbesiyle toz olup gidenlerin çoğu kadroda olduğuna göre, Peter Quill de bir şekilde geri döner” deniliyor. Bir de Shuri rolünü oynayan Letitia Wright'ın bir söyleşisini kaynak gösterenler var. Wright, “Avengers filmlerinde birlikte çalışmaktan en keyif aldığınız oyuncu kim?” sorusunu “Chris Pratt” diye yanıtlamış. İşte bu yüzden, “Infinity War”da paylaştıkları tek bir sahne olmadığı için “Endgame”de birlikte oynadıkları varsayılıyor.
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