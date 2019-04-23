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“Thanos'un darbesiyle toz olup gidenlerin çoğu kadroda olduğuna göre, Peter Quill de bir şekilde geri döner” deniliyor. Bir de Shuri rolünü oynayan Letitia Wright'ın bir söyleşisini kaynak gösterenler var. Wright, “Avengers filmlerinde birlikte çalışmaktan en keyif aldığınız oyuncu kim?” sorusunu “Chris Pratt” diye yanıtlamış. İşte bu yüzden, “Infinity War”da paylaştıkları tek bir sahne olmadığı için “Endgame”de birlikte oynadıkları varsayılıyor.