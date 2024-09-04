İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri
Trendyol Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan Beşiktaş, kulüp tarihinde Portekiz devi Benfica'dan transfer ettiği oyuncularla dikkat çekti. Son olarak Joao Mario'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bugüne kadar Benfica'da forma giymiş 7 futbolcu transfer etti
Beşiktaş, son transferi Joao Mario'yu dün İstanbul'a geitrdi. Siyah-beyazlılar, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attıracak.
Beşiktaş'ın son transferi Joao Mario, Beşiktaş'ın Benfica forması giymiş 7. transferi oldu. Son yıllarda "kartal" sembollü iki kulübün arasındaki transferler dikkat çekerken daha önceden gelen futbolcuları da sizler için derledik.
Simao Sabrosa, 2010-2011 sezonunun devre arasında 900 bin Euro karşılığında Atletico Madrid'den Beşiktaş'a transfer oldu. Portekizli yıldız, 2001-2007 sezonları arasında Benfica'da forma giydi.
Rafa Silva, 2024-2025 sezonunda bedelsiz olarak Benfica'dan Beşiktaş'a transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, 2016-2024 yılları arasında Benfica'da forma giydi.
Manuel Fernandes, 2010-2011 sezonunda 900 bin Euro karşılığında Valencia'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. Benfica altyapısında yetişen ve 2004-2007 yılları arasında bonservisi Kırmızı Beyazlılar'da olan Fernandes, Portsmouth ve Everton takımlarına kiralık olarak transfer oldu.
Gedson Fernandes, 2022-2023 sezonunda 6 Milyon Euro karşılığında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer oldu. Benfica altyapısında yetişen ve 2018-2022 yılları arasında bonservisi Kırmızı Beyazlılar'da olan, sırasıyla Tottenham, Galatasaray ve Çaykur Rizespor takımlarına kiralık olarak transfer oldu.
Anderson Talisca, 2016-2017 sezonunda 4 milyon Euro karşılığında Benfica'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. 2014-2019 sezonlarında bonservisi Benfica'da bulunan Portekizli yıldız, Beşiktaş ve GZ Evergrande takımlarına kiralık olarak transfer oldu.
Cher Ndour, 2024-2025 sezonunda PSG'den Beşiktaş'a kiralandı. Genç oyuncu, 2020-2023 sezonları arasında Benfica'nın alt yaş takımlarında forma giydi.