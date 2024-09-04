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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri - Beşiktaş Haberleri

        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri

        Trendyol Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan Beşiktaş, kulüp tarihinde Portekiz devi Benfica'dan transfer ettiği oyuncularla dikkat çekti. Son olarak Joao Mario'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bugüne kadar Benfica'da forma giymiş 7 futbolcu transfer etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 13:22 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:22
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        Beşiktaş, son transferi Joao Mario'yu dün İstanbul'a geitrdi. Siyah-beyazlılar, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attıracak.

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        Beşiktaş'ın son transferi Joao Mario, Beşiktaş'ın Benfica forması giymiş 7. transferi oldu. Son yıllarda "kartal" sembollü iki kulübün arasındaki transferler dikkat çekerken daha önceden gelen futbolcuları da sizler için derledik.

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        Simao Sabrosa, 2010-2011 sezonunun devre arasında 900 bin Euro karşılığında Atletico Madrid'den Beşiktaş'a transfer oldu. Portekizli yıldız, 2001-2007 sezonları arasında Benfica'da forma giydi.

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        Rafa Silva, 2024-2025 sezonunda bedelsiz olarak Benfica'dan Beşiktaş'a transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, 2016-2024 yılları arasında Benfica'da forma giydi.

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        Manuel Fernandes, 2010-2011 sezonunda 900 bin Euro karşılığında Valencia'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. Benfica altyapısında yetişen ve 2004-2007 yılları arasında bonservisi Kırmızı Beyazlılar'da olan Fernandes, Portsmouth ve Everton takımlarına kiralık olarak transfer oldu.

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        Gedson Fernandes, 2022-2023 sezonunda 6 Milyon Euro karşılığında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer oldu. Benfica altyapısında yetişen ve 2018-2022 yılları arasında bonservisi Kırmızı Beyazlılar'da olan, sırasıyla Tottenham, Galatasaray ve Çaykur Rizespor takımlarına kiralık olarak transfer oldu.

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        Anderson Talisca, 2016-2017 sezonunda 4 milyon Euro karşılığında Benfica'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. 2014-2019 sezonlarında bonservisi Benfica'da bulunan Portekizli yıldız, Beşiktaş ve GZ Evergrande takımlarına kiralık olarak transfer oldu.

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        Cher Ndour, 2024-2025 sezonunda PSG'den Beşiktaş'a kiralandı. Genç oyuncu, 2020-2023 sezonları arasında Benfica'nın alt yaş takımlarında forma giydi.

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