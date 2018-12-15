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İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar

15.12.2018 - 10:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Solucanlar ikiye kesildiğinde iki farklı solucan haline gelir mi? Kediler ve köpekler renk körü müdür? Kurbağalara dokunmak elde siğil çıkarır mı? İşte bilimsel olarak kanıtlandığı düşünülen yanlış bilgiler ve doğruları...

  • 1 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    1 | 45

    Günlük hayatta ya da genel kültür bilgileri arasında yer edinmiş pek çok bilgi aslında o kadar gerçeklikten uzak ki... İşte hafızalarda yer edinen gerçek dışı söylentiler...

    Solucanlar ikiye kesildiğinde iki farklı solucan haline gelir.

    Bu söylenti tabii ki doğru değil. Yer altı solucanları ikiye kesildiğinde iki farklı solucan haline gelmiyor. 

  • 2 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    2 | 45

    Sadece ağız kısmı beslenmeye devam ederken, kuyruk kısmı bir süre canlı kalabiliyor. 

  • 3 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    3 | 45

    Kediler ve köpekler renk körüdür.

    Yıllarca kedi ve köpeklerin renkleri ayırt edemedikleri söyleniyordu. Ancak bu düşünce tabii ki yanlış. Çünkü kedi ve köpekler aslında renkleri bizim zannettiğimizden daha iyi görürler.

  • 4 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    4 | 45

    Kedi ve köpeklerin gözlerinde bulunan fotoreseptör hücre sayısı insanınkinden daha fazladır. Bu nedenle bu canlılar karanlıkta bizden daha iyi görüyor. 

  • 5 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    5 | 45

    Köpek balıkları kanser olmaz.

    Yıllarca konuşulan bu iddia 2013 yılında çürütüldü. 

  • 6 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    6 | 45

    Çünkü 2013 yılında bir köpek balığının ağzında tümöre rastlandı. 

  • 7 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    7 | 45

    Deve kuşları saklanmak istediklerinde başını kuma gömerler.

    Diğer söylentiler gibi bu söylenti de yanlış. 

  • 8 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    8 | 45

    Çünkü deve kuşları kendilerini tehditte hissettiklerinde kafalarını kuma gömmek yerine ölü taklidi yapıyorlar.

  • 9 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    9 | 45

    Kurbağalara dokunmak elde siğil çıkarır.

    Vücuttaki siğil insana özgü bir virüs nedeniyle ortaya çıkar. 

  • 10 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    10 | 45

    Bu virüse başka hiçbir canlıda rastlanılmaz. Bu nedenle kurbağalara dokunmak elde siğil çıkmasına sebep olmaz. Aksine elinde siğil bulunan birine dokunmak, siğil virüsünü sizlere bulaştırır. 

  • 11 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    11 | 45

    Köpek balıkları bir damla kan kokusunu bile kilometrelerce öteden alabilir.

    Köpek balıkları gerçekten güçlü bir koku alma duygusuna sahiptir. Ancak bu canlıların kilometrelerce öteden kan aldıkları bilgisi biraz abartılı... Köpek balıkları maksimum birkaç yüz metre öteden kan kokusunu alabilirler. 

  • 12 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    12 | 45

    Yarasalar kördür.

    Yarasalar, yönünü yankı sayesinde belirler. 

  • 13 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    13 | 45

    Diğer yandan yarasaların kör olduğu bilgisi tamamen gerçek dışıdır. 

  • 14 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    14 | 45

    Balıklar üç saniye geçtikten sonra her şeyi unutur.

    Çocukluğumuzdan beri balıkların en fazla üç saniyelik bir hafızaya sahip olduğunu duyarız. Aslında bu söylentinin bilimsel hiçbir kanıtı yok!

  • 15 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    15 | 45

    Balıklar aslında birkaç ay öncesinde gerçekleşen olayları dahi hatırlayabiliyormuş.

  • 16 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    16 | 45

    Zürafalar günde sadece 30 dakika uyurlar.

    Bu iddiaları araştırmak için çalışmalara başlayan bilim insanları, yetişkin ve bebek zürafaları 152 gün boyunca gözlemlemiş. 

  • 17 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    17 | 45

    Araştırmacılar zürafaların gece uykusuna yattığını ve gün içerisinde şekerleme yaptıklarını fark etmişler. Gözlem sonucuna göre zürafaların günlük ortalama uyku süresi 4.6 saat. 

  • 18 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    18 | 45

    AIDS maymun ile insanın çiftleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

    Tamamen yanlış bir düşünce. Çünkü AIDS sadece cinsel yolla değil, kan yoluyla da bulaşabiliyor. 

  • 19 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    19 | 45
  • 20 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    20 | 45

    Empire State binasının tepesinden atılan bozuk para insanı öldürebilir.

    Bu yükseklikten atılan bozuk para, insanın canını çok acıtsa da öldürmez. Bu iddia sadece binanın çok yüksek olduğunu dile getirmek için uydurulmuştur. 

  • 21 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    21 | 45

    Sol beyin analitik, sağ beyin yaratıcı düşündürür.

    Araştırmalara göre beynin sağ ve sol kısmı farklı becerilerle bağlantılı. Ancak beynin bu iki farklı kısmı, analitik ve yaratıcı olarak tamamen birbirinden ayrı değil. 

  • 22 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    22 | 45

    Tıraş olmak sakallarınızın daha gür çıkmasını sağlar.

    Tıraş olmak sadece bir süre için sakalların sert olduğunu hissettirir. Bunun nedeni ise sakal kesiminden sonra kıl uçlarının daha sivri hale gelmesidir. 

  • 23 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    23 | 45

    İnsan beyninde 100 milyar hücre bulunur.

    2009'da yapılan araştırmaya göre insan beyninde 86 milyar hücre olduğu tespit edilmiştir.

  • 24 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    24 | 45

    Yoğurt sindirim sistemini düzenler.

    Yoğurt içinde bulunan yararlı bakterinin, mide sağlığına olumlu etkisi var olduğu söylenir. 

  • 25 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    25 | 45

    Ancak bu bakterilerin ne işe yaradığı tamamen bilinmemektedir. 

  • 26 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    26 | 45

    Güneş sarı renktedir.

    Gündüz vakti güneşin rengi sarı görünür ancak güneşin verdiği ışık beyazdır. Atmosferimiz ışığı kırdığı için güneşi sarı renkte görüyoruz. 

  • 27 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    27 | 45

    Atmosferden dışarı çıkınca ağırlığımız kaybolur.

    Yanlış bir bilgidir. Atmosferden dışarı çıkınca ağırlığımızı kaybetmeyiz. 

  • 28 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    28 | 45

    Sadece dünyadan uzaklaşınca kütle çekiminden biraz daha kurtuluruz ve zeminde yürümek zorlaşır.

  • 29 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    29 | 45

    Beynin yalnızca yüzde 10'unu kullanırız

    Beyin hala araştırılması gereken bir organdır. Ancak beynin yüzde 10'unu kullandığımız söylentisi tamamen yanlış. Beynin her yerini her zaman kullandığımızı düşünmesek de aslında kullanıyoruz. 

  • 30 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    30 | 45

    Ayın karanlık yüzü vardır.

    Dünya üzerinden ayın, yaklaşık yüzde 59'unu görüyoruz. 

  • 31 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    31 | 45

    Kalan yüzde 41'lik dilim ise görüşümüzün diğer tarafında kalıyor. Ancak bu bölüm tabii ki karanlık değil. Güneşin sıcaklığı, ayın tüm yüzeyine yetiyor.

  • 32 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    32 | 45

    Dolunay davranışları etkiler.

    Özellikle yaşlılarda Dolunay'ın garip davranışa sahip olduğu efsanesi her zaman vardır. Bu düşüncenin de gelgitlerden dolayı olduğu düşünülür. 

  • 33 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    33 | 45

    Ancak davranış ve Dolunay arasında bağlantı olmadığı saptanmıştır. 

  • 34 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    34 | 45

    Şeker çocukları hiperaktif yapar.

    Şekerli yiyeceklerin çocuklarda hiperaktifliği tetiklediği söylenir.

  • 35 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    35 | 45

    Ancak araştırmalara göre bu düşünce yanlış. Tabii şekerin hiperaktifliği tetiklemediği, yararlı olduğu anlamına da gelmiyor.

     

  • 36 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    36 | 45

    Şimşek asla iki kez vurmaz.

    Aynı olayın iki kez gerçekleşemeyeceği üzere kullanılan bu deyimin gerçeklikle bağlantısı yok. 

  • 37 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    37 | 45

    Yüksek cisimlere düşme olasılığı fazla olan yıldırım, birden fazla kez kişiyi çarpabilir.

  • 38 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    38 | 45

    Saç ve tırnaklar ölümden sonra uzamaya devam eder.

    Bir canlının öldükten sonra tırnak ve saçlarının uzaması için yemek yemesi, içmesi kısaca yaşam işlevlerini devam ettirmesi gerekiyor. Ölümden sonra haliyle beslenme de sonlanacağı için saç ve tırnak uzaması için gerekli olan keratin üretimi de duracaktır. 

  • 39 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    39 | 45

    Yutulan sakızı sindirmek yıllar sürer

    Sakız sindirmek tabii ki yıllarca devam etmez. Sakız da diğer besinler gibi sindirim sistemi yoluyla vücuttan kısa sürede atılır. 

  • 40 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    40 | 45

    Dilin özel tatma alanları vardır.

    Her söylenti gibi bu söylenti de gerçek değil. Dilin tüm bölgeleri lezzetleri algılayabilir.

  • 41 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    41 | 45

    Parmaklar su altında fazla su emdiği için şişer.

    Parmakların duş alırken ya da havuzda şişmesi suyu emdiği için gerçekleşmez. Kas duvarlarının kasılarak kan damarlarını daraltması sonucu parmaklar kırışık görünür.

  • 42 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    42 | 45

    Ayçiçekleri güneşi takip eder.

     

    Ayçiçeklerinin güneşi takip ettiği bilgisi yanlıştır. Aslında ayçiçekleri tüm gün boyunca doğuyu takip eder. Bu nedenle güneş doğudan doğup batıdan battığı için güneşi takip ediyormuş gibi görünür. 

  • 43 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    43 | 45

    Boğalar kırmızıyı görünce sinirlenir.

    Boğaların kırmızı renge sinirlenmesi efsaneden başka bir şey değil! Yıllardır matadorlar boğaları hareketlendirmek için kırmızı renkte bir pelerin kullanıyor. Ancak bu pelerinin kırmızı, gri ya da başka bir renkte olması boğalar için bir anlam ifade etmiyor. 

  • 44 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    44 | 45

    Çin Seddi Ay'dan bile görülür.

    Aslında bu söylenti hiç de doğru değil. Araştırmalara göre Çin Seddi aydan bakınca görülemiyormuş. 

  • 45 İşte bilimsel olarak doğru bilinen yanlışlar
    45 | 45

    Çok düşük bir ihtimalle görülüyor bile olsa, çok iyi hava koşullarına ihtiyaç var. 

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