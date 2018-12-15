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Günlük hayatta ya da genel kültür bilgileri arasında yer edinmiş pek çok bilgi aslında o kadar gerçeklikten uzak ki... İşte hafızalarda yer edinen gerçek dışı söylentiler...

Solucanlar ikiye kesildiğinde iki farklı solucan haline gelir.

Bu söylenti tabii ki doğru değil. Yer altı solucanları ikiye kesildiğinde iki farklı solucan haline gelmiyor.