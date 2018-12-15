Solucanlar ikiye kesildiğinde iki farklı solucan haline gelir mi? Kediler ve köpekler renk körü müdür? Kurbağalara dokunmak elde siğil çıkarır mı? İşte bilimsel olarak kanıtlandığı düşünülen yanlış bilgiler ve doğruları...
1
1|45
Günlük hayatta ya da genel kültür bilgileri arasında yer edinmiş pek çok bilgi aslında o kadar gerçeklikten uzak ki... İşte hafızalarda yer edinen gerçek dışı söylentiler...
Solucanlar ikiye kesildiğinde iki farklı solucan haline gelir.
Bu söylenti tabii ki doğru değil. Yer altı solucanları ikiye kesildiğinde iki farklı solucan haline gelmiyor.
2
2|45
Sadece ağız kısmı beslenmeye devam ederken, kuyruk kısmı bir süre canlı kalabiliyor.
3
3|45
Kediler ve köpekler renk körüdür.
Yıllarca kedi ve köpeklerin renkleri ayırt edemedikleri söyleniyordu. Ancak bu düşünce tabii ki yanlış. Çünkü kedi ve köpekler aslında renkleri bizim zannettiğimizden daha iyi görürler.
4
4|45
Kedi ve köpeklerin gözlerinde bulunan fotoreseptör hücre sayısı insanınkinden daha fazladır. Bu nedenle bu canlılar karanlıkta bizden daha iyi görüyor.
5
5|45
Köpek balıkları kanser olmaz.
Yıllarca konuşulan bu iddia 2013 yılında çürütüldü.
6
6|45
Çünkü 2013 yılında bir köpek balığının ağzında tümöre rastlandı.
7
7|45
Deve kuşları saklanmak istediklerinde başını kuma gömerler.
Çünkü deve kuşları kendilerini tehditte hissettiklerinde kafalarını kuma gömmek yerine ölü taklidi yapıyorlar.
9
9|45
Kurbağalara dokunmak elde siğil çıkarır.
Vücuttaki siğil insana özgü bir virüs nedeniyle ortaya çıkar.
10
10|45
Bu virüse başka hiçbir canlıda rastlanılmaz. Bu nedenle kurbağalara dokunmak elde siğil çıkmasına sebep olmaz. Aksine elinde siğil bulunan birine dokunmak, siğil virüsünü sizlere bulaştırır.
11
11|45
Köpek balıkları bir damla kan kokusunu bile kilometrelerce öteden alabilir.
Köpek balıkları gerçekten güçlü bir koku alma duygusuna sahiptir. Ancak bu canlıların kilometrelerce öteden kan aldıkları bilgisi biraz abartılı... Köpek balıkları maksimum birkaç yüz metre öteden kan kokusunu alabilirler.
12
12|45
Yarasalar kördür.
Yarasalar, yönünü yankı sayesinde belirler.
13
13|45
Diğer yandan yarasaların kör olduğu bilgisi tamamen gerçek dışıdır.
14
14|45
Balıklar üç saniye geçtikten sonra her şeyi unutur.
Çocukluğumuzdan beri balıkların en fazla üç saniyelik bir hafızaya sahip olduğunu duyarız. Aslında bu söylentinin bilimsel hiçbir kanıtı yok!
Aynı olayın iki kez gerçekleşemeyeceği üzere kullanılan bu deyimin gerçeklikle bağlantısı yok.
37
37|45
Yüksek cisimlere düşme olasılığı fazla olan yıldırım, birden fazla kez kişiyi çarpabilir.
38
38|45
Saç ve tırnaklar ölümden sonra uzamaya devam eder.
Bir canlının öldükten sonra tırnak ve saçlarının uzaması için yemek yemesi, içmesi kısaca yaşam işlevlerini devam ettirmesi gerekiyor. Ölümden sonra haliyle beslenme de sonlanacağı için saç ve tırnak uzaması için gerekli olan keratin üretimi de duracaktır.
39
39|45
Yutulan sakızı sindirmek yıllar sürer
Sakız sindirmek tabii ki yıllarca devam etmez. Sakız da diğer besinler gibi sindirim sistemi yoluyla vücuttan kısa sürede atılır.
40
40|45
Dilin özel tatma alanları vardır.
Her söylenti gibi bu söylenti de gerçek değil. Dilin tüm bölgeleri lezzetleri algılayabilir.
41
41|45
Parmaklar su altında fazla su emdiği için şişer.
Parmakların duş alırken ya da havuzda şişmesi suyu emdiği için gerçekleşmez. Kas duvarlarının kasılarak kan damarlarını daraltması sonucu parmaklar kırışık görünür.
42
42|45
Ayçiçekleri güneşi takip eder.
Ayçiçeklerinin güneşi takip ettiği bilgisi yanlıştır. Aslında ayçiçekleri tüm gün boyunca doğuyu takip eder. Bu nedenle güneş doğudan doğup batıdan battığı için güneşi takip ediyormuş gibi görünür.
Boğaların kırmızı renge sinirlenmesi efsaneden başka bir şey değil! Yıllardır matadorlar boğaları hareketlendirmek için kırmızı renkte bir pelerin kullanıyor. Ancak bu pelerinin kırmızı, gri ya da başka bir renkte olması boğalar için bir anlam ifade etmiyor.
44
44|45
Çin Seddi Ay'dan bile görülür.
Aslında bu söylenti hiç de doğru değil. Araştırmalara göre Çin Seddi aydan bakınca görülemiyormuş.
45
45|45
Çok düşük bir ihtimalle görülüyor bile olsa, çok iyi hava koşullarına ihtiyaç var.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.