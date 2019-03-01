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Bir telefon kılıfına benzer şekilde tasarlanan, tercihe bağlı olarak takılıp çıkarılabilen ikinci ekran ile LG kullanıcılara, görüntüleme, oyun ve çoklu görev deneyimi için iki adet 6.2 inçlik OLED ekran sunuyor. LG V50 ThinQ 5G için resmi olarak henüz çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz paylaşılmadı.