İspanya’nın Barselona kentinde 25-28 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’ne (MWC 2019) bu yıl açık ara mobil iletişimde 5G teknolojisi ve akıllı telefonlarda katlanabilir ekranlar damgasını vurdu. Teknolojinin kalbinin attığı bu etkinlikte tanıtılan 5G’li telefonları bir araya getirdik. İşte bu yılın ortasından itibaren satışa sunulacak olan ilk 5G’li telefonlar ve dikkat çeken özellikleri...
Huawei Mate X
MWC 2019 kapsamında en çok konuşulan ürünlerin başında gelen Huawei’in katlanabilir telefonu Mate X, ayı zamanda 5G ile gelecek. 40 MP (ultra geniş açılı) + 16 MP (ultra geniş açılı) + 8 MP (Telefoto) Leica kameralı telefonun kapalı haldeyken ön ekranı 6.6 inç ve arka ekranı ise 6.3 inç büyüklüğünde.
5G destekli Huawei Mate X açık halde ise 8 inçlik bir deneyim sunuyor. Bu yılın ortasında satışa sunulacak olan Huawei Mate X’in fiyatı ise 2299 Euro.
Xiaomi Mi Mix 3 5G
Xiaomi’nin ilk 5G’li telefonu olan Mi Mix 3 5G’ye Qualcomm Snapdragon X50 5G modemi entegre edilmiş. Qualcomm Snapdragon 855 mobil platformuna sahip olan telefon, 12 MP çift kamera ile selfie çekimleri için 24 MP + 2 MP çift kamera barındırıyor.
Mayıs ayında satışa sunulması planlanan Xiaomi Mi Mix 3 5G’nin fiyatı ise 599 Euro olacak.
LG V50 ThinQ 5G
Barselona’da tanıtılan LG’nin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olan LG V50 ThinQ 5G, 6.4 inçlik QHD + OLED FullVision ekran barındırıyor. Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ile çalışan LG V50 ThinQ 5G’nin asıl dikkat çeken özelliği ise çift ekran teknolojisi.
Bir telefon kılıfına benzer şekilde tasarlanan, tercihe bağlı olarak takılıp çıkarılabilen ikinci ekran ile LG kullanıcılara, görüntüleme, oyun ve çoklu görev deneyimi için iki adet 6.2 inçlik OLED ekran sunuyor. LG V50 ThinQ 5G için resmi olarak henüz çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz paylaşılmadı.
Samsung Galaxy S10 5G
Samsung’un aslında MWC 2019 etkinliğinden önce tanıttığı ancak Barselona’da da sergilediği Galaxy S10 ailesinin 5G’li versiyonun olan Samsung Galaxy S10 5G, bu yılın yaz aylarında satışa sunulacak. 6.7 inçlik dinamik AMOLED ekran barındıran telefon, Qualcomm Snapdragon 855 platformunu kullanıyor.
Samsung Galaxy S10 5G için henüz fiyat açıklamayan şirket ayrıca katlanabilir telefonu Galaxy Fold’un da 5G’li modelini çıkarmayı planlıyor.
ZTE Axon 10 Pro 5G
Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE’nin 5G’li modeli olan Axon 10 Pro 5G de Qualcomm Snapdragon 855 işlemci ile çalışıyor. 6.47 inçlik OLED ekran barındıran ZTE Axon 10 Pro 5G’nin bu yılın ortasında satışa sunulması planlanıyor.
6 GB’lik RAM ve 4000 mAh’lik batarya ile gelecek olan telefonun fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmış değil.
Ve diğerleri…
Mobil Dünya Kongresi’ne damgasını vuran 5G teknolojisine ilişkin akıllı telefon geliştiren üreticiler, bunlarla da sınırlı değil. Henüz son ürün haline gelmese de mobil ekosistemin diğer önemli oyuncuları da MWC 2019’da 5G’li telefon prototiplerini duyurdu.
Alcatel 7 5G, Oppo 5G ve OnePlus 5G bunlar arasında öne çıkan modeller oldu.
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