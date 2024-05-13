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        Haberler Gündem 3. Sayfa İşte evlat katili babanın cinayet nedeni - Eskişehir haberleri, son haberler

        İşte evlat katili babanın cinayet nedeni!

        Eskişehir'de, aralarında çıkan tartışma sonucunda 29 yaşındaki oğlu Yakup K.'yi bıçaklayarak öldüren baba G.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı baba, ahırda oğluyla hayvan bakımı nedeniyle çıkan tartışmada Yakup K.'nin kendisine küfür ettiğini iddia etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:04
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        İşte evlat katili babanın cinayet nedeni!
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Sakintepe Mahallesi Yayla Sokağı'ndaki evlerinin önünde bulunan ahırda, 11 Mayıs'ta hayvanların bakımı esnasında tartıştığı oğlu Yakup K.'yi (29) göğsünden bıçaklayarak öldüren G.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        KATİL BABA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre ekiplerce adliyeye getirilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İDDİA: KAVGA SIRASINDA KÜFÜR ETTİ

        G.K.'nin ifadesinde, hayvan bakımıyla ilgili çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu oğlunun kendisine küfür ettiğini söylediği öğrenildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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