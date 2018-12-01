Apple’ın yeni akıllı telefonları iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR Türkiye’de satışa çıktı. iPhone XR’de 7 bin 399 TL ile 8 bin 699 TL arasında değişen fiyatlar, iPhone Xs’te 9 bin 899 TL’den başlayıp, 13 bin 99 TL’ye kadar çıkıyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre depolama kapasitesine göre artan fiyatlar Apple’ın gelmiş geçmiş en pahalı telefonu olan iPhone Xs Max’te ise 10 bin 799 TL’den başlarken, 512 GB’lik iPhone Xs Max’i almak isteyenler ise tamı tamına 13 bin 999 TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

Eğer yeni iPhone’u Apple’ın kablosuz kulaklığı AirPods işe kullanmak isterseniz, 1199 TL daha ödemek zorundasınız. Bu kadar parayı verip, cihazınızı, ufak ama süze yüksek masraflar çıkaracak kazalara karşı korumaya almamak da olmaz. Bunun için de önce sağlam bir kılıf şart diye düşünüyorsanız, iPhone Xs Max için geliştirilen deri folyo kılıfın Türkiye satış fiyatının da 999 TL olduğunu hatırlatalım.

Yeni iPhone’lardaki kablosuz şarj özelliğini de kullanmak isteyenler için Apple’ın online mağazasındaki kablosuz şarj aygıtlarının fiyatının 499 TL’yi bulduğunu da belirtelim.

Sonuç olarak iPhone Xs Max’i, Airpods, orjinal deri folyo kılıf ve kablosuz şarj platformuyla kullanmak için 13 bin 496 TL ile 16 bin 696 TL arasında bir bütçeyi gözden çıkarmak şart. Peki bu paraya neler yapılabilir? İşte size birkaç çarpıcı alternatif…

FOTOĞRAF STÜDYOSU AÇIN

Belki güzel fotoğraflar çekebilir ama iPhone Xs Max için ayrılan bütçeyle, sadece profesyonel fotoğraflar çekmek için değil, tüm gerekli ekipmanlarıyla profesyonel bir fotoğraf stüdyosuna sahip olmanız mümkün. Türkiye’de şu anda Nikon’un ileri seviye bir DSLR makineyle birlikte, lenslerini, paraflaş setini ve masası almak için ödeyeceğiniz toplam tutar 15 bin TL seviyesinde.

ŞEHİR TRAFİĞİNDEN KURTULUN

Özellikle İstanbul’da trafik hemen hemen herkesin en önemli derdi. Bundan kurtulmak için son yıllarda motorsiklet kullananların sayısı da gittikçe artıyor. Honda’nın scooter segmentindeki Spacy Alpha, 12 bin TL seviyesindeki Türkiye satış fiyatıyla, iPhone Xs Max’ten daha ucuza geliyor.

SAFARİ TURUNA ÇIKIN

Afrika’da bir haftalık safari turuna çıkmak, şu an itibariyle iPhone Xs Max’ten daha ucuza gelen bir başka alternatif. Şubat ayı için Nairobi’den başlayıp, Masai Mara’ya kadar uzanan bir tura çıkmak için kişi başına 12 bin TL’lik bir bütçe yeterli. Üstelik bu rakama, THY ile gidiş-dönüş ucçak bileti, konaklama, yemekler ve turlar da dahil.

KUZEY IŞIKLARI’NI GÖRÜN

“Safariyi sevmem” diyorsanız, Ocak ayında Kuzey Işıkları turu da yine sizi bekleyen bir alternatif. Ocak ayı sonunda Helsinki’den başlayan bir turla Noel Baba köyüne uzanabilirsiniz. 5-6 günlük bir program için kişi başına toplam maliyet 14 bin TL ile iPhone Xs Max’in Türkiye fiyatına denk geliyor. Hem telefon markanız fark etmeksizin arka fonda Kuzey Işıkları ile çekeceğiniz selfie’nin değeri hiç şüphesiz ki bir başka olacaktır.

AYAĞINIZI YERDEN KESİN

Her yeni iPhone çıktığında fiyatı ilk karşılaştırılan Murat 124 ve 131 gibi eski otomobil modelleri oluyordu. Ancak artık iPhone fiyatları öyle bir seviyeye geldi ki artık bu paralarla ikinci el bir Seat Cordoba almak da mümkün oldu.

HATTA İŞİNİZİ BİLE KURUN!

iPhone Xs Max için gözden çıkarılması gereken 14 bin TL’lik rakamlara iş kurmak bile mümkün olabiliyor. 10 bin - 15 bin TL arasında bit bütçeyle çiğ köfteciliğe başlanabilirken, profesyonel bir döner makinesi de iPhone Xs’ten daha ucuza geliyor.

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