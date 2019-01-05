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İşte karşınızda İstanbul'un zengin çocukları!

05.01.2019 - 10:45 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Zenginliklerini her daim öne çıkarmak isteyen İstanbul'un zengin çocuklarının hayatları, Rich Kids of İstanbul isimli Instagram hesabı üzerinden paylaşılıyor. İşte İstanbul'un en zengin gençlerinin lüks yaşamını konu alan Instagram hesabı "Rich Kids of İstanbul" hesabından kareler...

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    Son yılların 'Instagram zengin çocukları' paylaşımları bitmek bilmiyor.

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    Daha önce Rusya, İngiltere, Ürdün dahil olduğu pek çok ülkeden zengin ailelerin çocuklarının yaptığı paylaşımlara Türkiye de eklendi.

     

     

     

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    İşte İstanbul'un zengin çocuklarının ihtişamlı hayatları...

  • 4İşte karşınızda İstanbul'un zengin çocukları!
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  • 11İşte karşınızda İstanbul'un zengin çocukları!
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  • 16İşte karşınızda İstanbul'un zengin çocukları!
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  • 22İşte karşınızda İstanbul'un zengin çocukları!
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  • 23İşte karşınızda İstanbul'un zengin çocukları!
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  • 24İşte karşınızda İstanbul'un zengin çocukları!
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  • 25İşte karşınızda İstanbul'un zengin çocukları!
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