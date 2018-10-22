Suudi Arabistan yönetimi, "Kaşıkçı arbedede öldü" dedi ancak yeni deliller cinayetin planlandığını gösterdi. Kimliğini gizli tutarak Reuters’a konuşan üst düzey bir Suudi yetkili, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin Suudi Konsolosluğu'ndan çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yetkili, Kaşıkçı’nın yanlışlıkla öldürüldüğünü, cesedin binadan halıya sarılıp çıkarıldığını öne sürerek 15 kişilik ekibin İstanbul’a gelme nedenini açıkladı.

İDDİAYA GÖRE MÜZAKERE İÇİN GELMİŞLERDİ

Vatan gazetesinde yer alan habere göre yetkili, ifadesinde Suudi Krallığı’nın, muhalifleri müzakere ile barışçıl yollarla ülkeye getirme yönünde talimatı olduğunu 15 kişilik ekibin de bu nedenle İstanbul’a geldiğini söyledi. Ekibin amacı, başta Kaşıkçı’yı binaya girdiğinde ülkeye dönmeye ikna etmeye çalışmak, gerekirse İstanbul’da güvenli bir evde tutup Riyad’a dönmeyi reddetmesi halinde serbest bırakmaktı.

KAŞIKÇI BAĞIRINCA BOĞDULAR

Plan bu şekilde işlemedi ve iddiaya göre ekip talimatları aştı. Kendisine uyuşturucu verilip kaçırılacağını anlayan Kaşıkçı dışarıda kendini bekleyen ve bir saat içinde çıkmazsa yetkililere haber verecek biri olduğunu da söyledi. Kendisiyle konuşan Mahir Abdülaziz Mutreb’e diplomatik normları ihlal ettiğini belirterek, “Bana ne yapacaksınız? Kaçırmayı mı planlıyorsunuz?” dedi. Mutreb, “Evet seni uyutup kaçıracağız” yanıtını verdi. Kaşıkçı sesini yükseltince ekip panikledi, bağırmaması için ağzı kapatıldı ancak gazeteci, boğularak yaşamını yitirdi. Suudi yetkili, iddialarına Kaşıkçı’nın ‘halıya sarılıp’ İstanbul’daki yerel işbirlikçilerce konsolosluktan çıkarıldığını da ekledi.



KAŞIKÇI'NIN DUBLÖRÜ UÇTU, GİTTİ

1961 doğumlu olan Mustafa Muhammed M. Almadani’nin, Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giyip Apple marka akıllı kol saati ve güneş gözlüğünü takarak konsolosluktan çıkmış gibi gösterildikten sonra Almadani’nin kıyafetleri Sultanahmet’te çöpe attığını da söyledi. Almadani, Atatürk Havalimanı’na Sky Prime Aviation’a ait jetle geldi, 03.41’de pasaporttan giriş yapıp Mövenpick Hotel’de kaldı. Tarifeli uçakla 00.18’de çıkış yaptı.



KAMERA KAYITLARI KANIT OLDU

Konsolosluktaki ekip Muhammed M. Almadani’nin Kaşıkçı kılığında binadan çıkışının göründüğü kamera kayıtlarını kanıt olarak gösterip Riyad’daki yönetime rapor yazdı. Kaşıkçı’nın Türk yetkilileri uyardığını duyunca onu serbest bıraktıkları ve yakalanmadan ülkeye döndükleri de ifadeye eklendi.

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