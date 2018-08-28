Fenerbahçe, herkesin imza töreni beklediği Marco Fabian'dan vazgeçti. Sportif direktör Comolli ise ağır eleştirilerden kurtulamadı. Meksikalı oyuncu ise iddiaları yalanladı! İşte Marco Fabian gerçeği! 45 dakikalık o toplantı ve başka transfer...
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Fenerbahçe'de Marco Fabian defteri açılmadan kapandı. Sarı lacıvertliler, imza atmak üzere İstanbul'a gelen Meksikalı on numaradan vazgeçti.
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Bu transferin gerçekleşmemesinin nedeni de Göztepe yenilgisi oldu. Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe, İzmir'de 1-0 kaybedince teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damian Comolli, acil bir toplantı yaptı.
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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 45 dakika süren görüşmede "Bize çok daha iyi bir orta saha oyuncusu lazım. Marco Fabian bizim beklentilerimizi karşılamaz" görüşü üzerinde birleşti.
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Oyuncunun sağlık kontrollerinde sıkıntılar tespit edilmesi de transferden vazgeçilmesinde etken oldu.
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Kulüp de yaptığı yazılı açıklamada da görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını duyurdu.
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COMOLLİ FİYASKOSU
Öte yandan Takvim'in haberine göre; Yaşananları yakından takip eden Fenerbahçeli taraftarlar Fabian'ın transfer edilmemesinden memnun olurken, sportif direktör Comolli ağır eleştirilerden kurtulamadı.
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Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fabian'ın taraftar tepkisi nedeniyle gönderildiğini söylediler.
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Fransız futbol adamı için, "Sakat olduğu bile bile Fabian'ı getirdiler. Tepkiler üzerine vazgeçtiler. Comolli ayda 100 bin Euro kazanıyor. 100 kişilik futbolcu havuzum var diyordu. Hani nerede" ifadeleri kullanıldı.
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BAHANESİ FITIK
Fenerbahçe, önceki akşam İstanbul'a getirdiği Meksikalı orta saha oyuncusu Marco Fabian ile anlaşma sağlayamadı.
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Sarı-lacivertli yönetim, dün sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki futbolcunun belindeki fıtık sorununun gelecekte sıkıntı doğurabileceği yönündeki rapor sonrasında, transfer görüşmelerini sonlandırdı.
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Bu kararda Fabian'ın bel fıtığı kadar, oyuncunun İstanbul'a geleceği haberi duyulduğu andan itibaren sosyal medya ve basında yapılan olumsuz yorumların da transferin iptalinde etkili olduğu öğrenildi.
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FABİAN İDDİALARI YALANLADI
Fenerbahçe’nin transferinden son anda vazgeçtiği Meksikalı oyuncu, sağlık kontrollerinden başarılı bir şekilde geçtiğini iddia etti.
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Fox Sports Mexico’nun haberine göre; Marco Fabian, Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden başarıyla geçti ancak Fenerbahçe yönetimi, son dakikada anlaşmaya varılan kontratta değişiklik yapmak istedi. Marco Fabian ise bu durumu kabul etmeyip masadan kalktı.
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Marco Fabian cephesinden transfer süreciyle ilgili gelen açıklama şöyle: "Fenerbahçe Sportif Direktörü, son anda anlaşma şartlarında değişiklik yapmak istedi. Marco Fabian bunun üzerine gelen teklifi kabul etmedi."
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