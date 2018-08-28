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Bu transferin gerçekleşmemesinin nedeni de Göztepe yenilgisi oldu. Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe, İzmir'de 1-0 kaybedince teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damian Comolli, acil bir toplantı yaptı.