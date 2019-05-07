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İşte MHP'nin İstanbul stratejisi! MHP İstanbul'a taşınacak!

HABERTURK.COM

MHP'nin Anadolu teşkilatları, yenilecek İstanbul seçimi için mega kente taşınacak. Bunun yanı sıra hemşehrilerini etkilemek amacıyla öncelikle İstanbul'da en kalabalık nüfusu oluşturan Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun gibi illerden başlayarak hem vekiller hem teşkilatlar 23 Haziran’a kadar seçim çalışmasına katılacak. İstanbul'da hemşehri dernek ve kahveleri tek tek ziyaret edilecek. Bu stratejinin ilk adımını atan MHP, İstanbul’da nüfus yoğunluğu en çok olan 15 MHP il başkanını görevlendirmek için genel merkeze çağırdı

MHP'nin İstanbul seçim stratejisi

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimini yenileme kararının ardından MHP Genel Merkezi'nin İstanbul seçiminde, "Hemşehri" taktiğiyle yol alacağı öğrenildi. Anadolu’daki tüm teşkilatlar Genel Başkan Devlet Bahçeli gibi ‘Mitili’ İstanbul’ atacak. 23 Haziran’a kadar İstanbul’da herkes hemşehrisinin kapısını tek tek çalacak ve Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım için oy isteyecek.

KARARIN ARDINDAN BAŞKANLIK DİVANI TOPLANDI

İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararı MHP Genel Merkezi’nde beklenen bir karardı. Sürpriz olmadı. Bu nedenle kararın açıklanmasıyla eş zamanlı olarak olası seçim yenilenmesi taktikleri hemen devreye sokuldu. Genel Merkez’de Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığı’nda toplanan kurmaylar ilk değerlendirmeleri yaptı ardından Başkanlık Divanı toplandı.
Bahçeli, karar açıklanmadan önce peşinen İstanbul stratejisini açıklamıştı, ‘mitili İstanbul’a atacağım’ demişti. İşte Başkanlık Divanı kararla eş zamanlı olarak bu stratejinin ilk adımlarını uygulamaya koydu.

HEMŞEHRİ ÜZERİNDEN İSTANBUL SEÇİMİ

MHP'nin yenilenecek İstanbul seçimi için İstanbul'da yaşayan 250 binin üzerinde nüfusa sahip kentlerin 15 il başkanını perşembe günü genel merkeze çağırdığı öğrenildi. Yani MHP'de hedef, ‘Hemşehri’ üzerinden İstanbul’u almak. MHP'de 15 il başkanının ardından diğer il başkanları da genel merkeze çağrılacak. Peki bu strateji ya da harekâtın altında yatan düşünce ne?

"İSTANBUL TAŞRADAN OLUŞUYOR"

Genel Merkez kaynakları stratejiyi, “İstanbul aslında taşradan oluşuyor. Bütün Anadolu İstanbul’da, az çok her kentten göç almış bir şehir, hemşehrilik bağları devam ediyor. Bu tabloda Anadolu’ya siyaseten ayağa kaldırıyoruz, İstanbul’a hemşehri üzerinden ulaşacağız” diye açıklıyor.

DERNEKLER, KAHVEHANELER GEZİLECEK

İl başkanlarından tüm güçleriyle İstanbul’da hemşehrileriyle buluşmaları, bire bir markaj yapmaları istenecek. İstanbul’da öncelikle hemşehri dernekleri ve kahvehanelerde görüşmeler yapılacak.  Kanaat önderleri, hemşehri gruplarının içindeki etkili isimlerle özel görüşmeler yapılacak.

TEŞKİLAT MİTİLİ İSTANBUL'A ATACAK

MHP kaynakları, “82 milyonun İstanbul ile ilişkileri var. Hemşehriler üzerinden İstanbul seçmenine ulaşmak en isabetli yol olarak görünüyor. Artık tüm Türkiye’deki teşkilatlarımızdan yüzünü İstanbul’a dönmesini, genel başkanımız gibi ‘mitili’ İstanbul’a atmalarını isteyeceğiz” yorumunu yapıyor.

BAHÇELİ BİR GÜN BEKLEYECEK

Genel merkezde ilk etapta Divan açıklaması yapıldı. Bütün partiler grup toplantılarını her zamanki gibi salı gün yapmasına rağmen MHP çarşamba gününe bıraktı. Genel Başkan Bahçeli'nin grup toplantısını çarşamba günü toplayacağı gece yarısı açıklandı. MHP kaynakları bu kararın gerekçesini, “gelişmeleri daha iyi değerlendirmek için bir gün bekleme kararı aldı” diye açıkladı. Divan kararında vurgulanan ‘Cumhur ittifakı için çalışmaya devam edileceği vurgusu MHP’nin yol haritasında bir değişiklik olmadığı, bu nedenle Bahçeli’nin bir günlük grup ertelemesinin beklenmeyen daha farklı bir nedene dayanmadığı belirtiliyor.

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