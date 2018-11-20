Black Friday ile başladı
ABD başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan alışveriş çılgınlığı Black Friday, bilinen diğer adıyla “Kara Cuma” kampanyaları Türkiye’ye de sıçradı. ABD’de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma - kasım ayının dördüncü cuma - gününe özel olarak düzenlenen indirim kampanyaları furyasına, son yıllarda giderek artan oranda Türkiye’deki e-ticaret siteleri ve perakende zincirleri de katıldı.
'Kara Cuma'nın alternatifleri çıktı
Yurtdışında indirimli ürün almak için birbirini ezip geçen tüketicilerin yarattığı izdihamlarla gündemden düşmeyen Black Friday’i, özellikle son birkaç yılda Türkiye’de “Kara Cuma” ismiyle kampanyalarına taşımak istemeyen online alışveriş siteleri ve perakendecilerin, yerli tüketiciler için kullandığı isimlere ise her geçen gün bir yenisi eklendi. İşte 23 Kasım Cuma günü için Türkiye’nin Black Friday’ine özel indirimler ve kampanya isimleri:
Efsane Cuma - Hepsiburada
22 Kasım perşembe günü saat 20:00’de başlayıp, 24 Kasım saat 12:00’de sona erecek. 32 kategoride indirimin yapılacağı Efsane Cuma kapsamında bir günde 45 günlük satış yapmayı hedefliyor.
Süper Cuma - GittiGidiyor
Black Friday’e “Süper Cuma” kampanyasıyla katılan GittiGidiyor’dan yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Cuma günü geçerli olacak kampanya kapsamında tüketicilere yüzde 80’e varan oranda indirim sunulacak. Kampanya perşembe gününü cumaya bağlayan gece saat 00:00’da başlayacak ve 24 saat boyunca devam edecek.
Beklenen Cuma - Amazon
ABD’de Black Friday’in önemli adreslerinden biri olan Amazon, iki ay önce hizmet vermeye başladığı Türkiye’de bugüne ‘Beklenen Cuma’ adını verdi. 19-26 Kasım arasında düzenlediği “Beklenen Cuma” haftasında farklı kategorilerde indirimli fiyatlar ve 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmeti sunacak. 26 Kasım’daki Cyber Monday (Siber Pazartesi) ise Amazon’un Türkiye sitesinde ‘En İyi Pazartesi’ kampanyası olarak tüketicilerin karşısına çıkacak.
Cuma Aşkına - Arçelik
Yerli teknoloji firması Arçelik ise Black Friday’e “Cuma Aşkına” indirimleriyle katılıyor. 19 Kasım Pazartesi gününden 25 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan kampanya kapsamında seçili elektronik ürünlerde 3000 TL’ye varan indirimler sunulacak.
Şahane Cuma - Media Markt
Elektronik perakende zinciri Media Markt, Black Friday’e “Şahane Cuma” indirimleri adı altında katılıyor. Şirket, bu kapsamda Media Markt mağazalarının yanısıra e-ticaret sitesi üzerinden de indirim kampanyaları düzenleyecek.
Tekno Cuma - Teknosa
Teknoloji perakendecisi Teknosa, Black Friday kampanyalarını “Tekno Cuma” indirimleri çatısı altında tüketicilere sunacak. İndirimler hem Teknosa mağazalarında hem de online satış kanalında geçerli olacak.
Cuma’yı kaçıranlara...
Black Friday’in hemen ertesindeki ilk pazartesi günü (26 Kasım) ise online alışverişte bir başka indirim kampanyaları gerçekleştirilecek. Kara Cuma’da hem online hem de offline indirimler uygulanırken, ‘Cyber Monday’ (Siber Pazartesi) adı verilen bu günde de ise e-ticarette küresel bir kampanya rüzgarı esecek.
Bu da bizim Cuma…
Habertürk çizeri Can Baytak'ın 'Kara Cuma' karikatürü...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.