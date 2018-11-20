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'Kara Cuma'nın alternatifleri çıktı

Yurtdışında indirimli ürün almak için birbirini ezip geçen tüketicilerin yarattığı izdihamlarla gündemden düşmeyen Black Friday’i, özellikle son birkaç yılda Türkiye’de “Kara Cuma” ismiyle kampanyalarına taşımak istemeyen online alışveriş siteleri ve perakendecilerin, yerli tüketiciler için kullandığı isimlere ise her geçen gün bir yenisi eklendi. İşte 23 Kasım Cuma günü için Türkiye’nin Black Friday’ine özel indirimler ve kampanya isimleri: