YARGI Reformu Strateji Belgesi. Başka bir ifadeyle Türk yargısının yeni yol haritası. Adalet Bakanlığı o belgenin güncelleme çalışmalarını tamamladı. Belgenin kısa sürede açıklanması bekleniyor. Belgede yargıda devrim niteliğinde faaliyetler ve hedefler yer alacak. 15 yaşından küçüklere ilk suçlarında soruşturma ve dava açılmaması ve tutukluların yakınları ile görüntülü görüşmesi bunlardan sadece bazıları...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yargı Reformu Strateji belgesine ilişkin, “Yargı reformu strateji belgemizi kamuoyuyla paylaşma aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Yargı reformu belgesi güven veren adalet temelinde adalete güvenin artırmasında bir milat olacak” ifadelerini kullanmıştı. Adalet Bakanı Gül’ün bu sözlerle duyurduğu belge çok yakında kamuoyuyla paylaşılacak.

65 HEDEF



Peki yargının yol haritası olacak bu belgede neler var? Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, belgede 65 hedef 257 faaliyet yer alıyor. Adalet Bakanlığı’nca çok geniş kapsamlı temas trafiği ve çalışma sürecinin ardından hazırlanan belgede, önemli reformlar yer alıyor.

“CEZA ADALETİ” VURGUSU



Belgenin en dikkat çekici başlığı “Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması” olacak. Bu başlık ceza yargılaması ve infaz sistemine dair devrim niteliğinde hedefler içeriyor…

SAVCI İLE FAİL ANLAŞMASI



Buna göre, uzlaşma, ön ödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi dava öncesi müesseselerinin uygulanma alanı genişletilecek. Bazı suçlara yönelik soruşturmalar ikrara bağlı olarak fail ile savcı arasında anlaşmayla sonlandırılabilecek.





SEÇENEK YAPTIRIMLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK



Soruşturmaların kalitesinin artırılması için adli kollukta yani polis ve jandarmada hukuk fakültesi mezunlarının istihdamı sağlanacak. Adli para cezası, mağdurun zararının giderilmesi, belirli bir yere gitmek yasaklanmak gibi kısa süreli hapis cezasına seçenek oluşturan yaptırımların kapsamı genişletilecek.

CEZA YAPTIRIMLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK



Mevzuatta suç olarak düzenlenen fiiller taranacak ve bu fiillerden idari yaptırıma dönüştürülebilecek olanlar belirlenerek suç olmaktan çıkarılacak. Bazı suçlarda cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve suçla etkin mücadele için ceza yaptırımları yeniden yapılandırılacak.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ YARGILAMA



Bazı suçların basitleştirilmiş ve hızlı bir yargılama usulüyle görülmesi sağlanacak. İdari yaptırım kararlarına karşı itirazları inceleyen sulh ceza hâkimliklerinin ihtisaslaştırılacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL DÜZENLEME



Ve çocuk tutuklu ve hükümlüler… Yapılan çalışmada onlara ilişkin de önemli düzenlemeler öngörülüyor. Cinayet gibi bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocukların ilk defa işledikleri fiillerin ceza yargılamasına konu edilmeyecek. Bunun yerine çocuklara özgü koruma mekanizmaları işletilecek. Suça sürüklenen çocuklara özgü uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi modelleri geliştirilecek. Suça sürüklenen çocukların yargılamaları öncelikli yapılacak.

AĞIR HASTA DÜZENLEMESİ



Ağır hasta hükümlü ve tutuklulara ilişkin infaz süreçleri muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi için yeniden yapılandırılacak.

MAHKUMLARA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME



Teknolojik imkanların kullanılması suretiyle hükümlü ve tutukluların; yakınları ile görüntülü görüşmesi ve elektronik dilekçe arzı gibi yeniliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacak. Denetimli serbestlik hizmetlerindeki elektronik izleme kapasitesinin artırılması ve yükümlülüklerin takibinde biometrik imza gibi yeni yöntemlerin oluşturulacak.