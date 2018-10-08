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Sydney'den Tazmanya'ya gideceği bir başka yolculuğunda ise taksi parası vermemek için geceyi havalimanında geçirdiğini söyleyen Mollaoğlu, "Hava soğuktu ve üzerimdeki kıyafetler inceydi. Çok üşüyordum. Ne yapacağımı düşünürken İranlı bir adam yanıma gelerek 'bende fazladan battaniye var' dedi. Ben bir bankta o bir bankta sabahladık. İyi insanlar hep var." diye konuştu.

"TEKRAR KURUMSAL HAYATA DÖNMEK İSTEMİYORUM"

Yeni rotaları için maddi gelir elde etmek zorunda olduğunu ve bütçesinin şu an için yola çıkmaya müsaade etmediğini söyleyen Mollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: