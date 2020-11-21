Anadolu Yakası'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen bir grup, işten çıkarıldıklarını ifade ederek, eylem yapmaya başladı. Bu sırada iki kişi de köprü korkuluklarına çıktı.Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.Korkuluklardaki iki kişiyi indiren polis ekiplerin müdahalesiyle eylem sonlandırıldı.Eylem nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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