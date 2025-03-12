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        Haberler Magazin İstiklal Marşı'nın 104'üncü yılında ünlü isimlerden paylaşımlar - Magazin haberleri

        İstiklâl Marşı'nın 104'üncü yılında ünlü isimlerden paylaşımlar

        12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy'u Anma Günü'nde ünlü isimler de sosyal medya paylaşımlarıyla milli marşımıza olan bağlılıklarını gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 19:51 Güncelleme: 12.03.2025 - 19:53
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        İstiklâl Marşı paylaşımları
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        12 Mart, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü sembollerinden biri olan İstiklâl Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıl dönümü. Aynı zamanda, bu eşsiz eserin mimarı milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'u anma günü. Ünlü isimler de sosyal medya platformları aracılığıyla yaptıkları paylaşımlarla, milli marşımıza olan derin bağlılıklarını ve Mehmet Âkif Ersoy'a duydukları minneti ifade ettiler.

        Ebru Gündeş

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        İbrahim Tatlıses: 12 Mart İstiklâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy'u anma günü kutlu olsun. Bağımsızlığımızın simgesi olan bu eşsiz marşın yazarı Mehmet Âkif Ersoy'u saygıyla ve minnetle anıyorum.

        Rüştü Onur Atilla

        Demet Akalın

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        #12 Mart İstiklal Marşının Kabulü
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