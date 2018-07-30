Habertürk muhabiri Uzay Kesmen'in haberine göre, projesiz ve denetimdem uzak yapılan istinat duvarları, faciaya davet çıkarıyor. Geçen hafta Pazartesi'den beri İstanbul'da 4 istinat duvarı çöktü. Sütlüce'de istinat duvarının yıkılması sonucu meydana gelen toprak kaymasında ise 4 katlı bina tamamen çöktü. Bugün ise Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarının çökmesiyle araçlar oluşuna çukura düştü. Bir apartmanın çökmesi ve araçların çukura düşmesiyle sonuçlanan istinat bilançosunda şans eseri ölen ya da yaralanan ise olmadı. Peki istinat duvarları neden çöküyor? Habertürk, istinat duvarlarının izin, ruhsat, inşaat ve denetim aşamalarını, çökmelerin neden kaynaklanmış olabileceğini uzmanlara sordu. Uzmanlar, istinat duvarlarının gelişigüzel yapılması ile birlikte giderek büyüyen soruna karşı tehlikeye dikkat çekiyor.
“YAĞMUR BİR ETKENDİR, AMA YAĞMURDAN DOLAYI YIKILMAZ”
Çöken istinat duvarlarının imalatının yanlış olduğuna dikkati çeken TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, “Derin kazı hafriyatı yapılırken, toprağı tutmak için bir dayanma yapısı yapılır. Buna halk dilinde istinat duvarı denir. Burada Ümraniye'de gördüğümüz olay şu; arazi yapısına ve yapılan hafriyat derinliğine uygun olarak bir istinat seçilmemiş. Çökme bundan dolayı. Bu çok açık. İstanbul'da çöken diğer istinatlar için de aynısı geçerli. Yapılan hesaplar yetersiz ve denetimsiz yapıldıkları çok açık. Yağmur bir etkendir. Bir tetikleyicidir. Ama yağmurdan dolayı yıkıldı demek çok yanlıştır. Mühendislik hesapları yapılırken son 100 yıllık yağmur ortalamasına göre yapılır. Bu 4 yıllık lisans eğitimi alan öğrencilere bu okullarda öğretilir. Hesaplarımız buna göre yapılır. Yani yağmur yükünü de alacaksınız, arkasında yol varsa yol yükü de alınır. Bina varsa bina da alınır. Toprak yükünü de alarak öncelikle o arazi yapısına, zemin değerlerine uygun bir istinat duvarı yapmak gerekir. Ama Sütlüce, Sancaktepe ve Ümraniye'de görüyoruz ki kesinlikle söylediklerime uyulmadan yapılmış bu yapılar ve denetim de yok” dedi.
“ÇÖKEN İSTİNATLARDA BARBAKAN BİLE YOK”
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Hacıalioğlu ise kamusal denetimin yetersiz olduğuna vurgu yapıyor. Çöken istinatların tekniğine esas yapılmadığını belirten Hacıalioğlu, “Bunları afete dönüştüren bizim kamu yönetiminin anlayışıdır. Çöken istinatlara baktığımızda, tekniğine esas yapılmadığı çok net gözüküyor. En basitinden, bu istinat duvarlarının arkasında zemin sularının tahliye edilebilmesi için barbakan dediğimiz delikler açılır. Bunlar asgari 1.5 metrede bir 10 cm genişliğinde yapılmalıdır. Bunu mühendislik, mimarlık okullarının birinci sınıfında öğretirler. Yıkılan duvarlara baktığımızda bunları dahi görmüyoruz. Buradan anlaşılıyor ki kamu yönetimi imar politikalarını uygulayan gerek merkezi iktidar, gerek yerel iktidarlar mesleki gereklilikleri güvenceye almak gibi bir gayret yok. Bunun sonucu olarak bunları yaşıyoruz. Her değiştirilen yönetmelikte, kanuni tadilatlarda, mimarlık ve mühendislik hizmetleri bürokratik bir işlemmiş gibi görünüyor. Kamu yönetimi, bunlara ciddi bakmalı. Mesleğin bilimin gerekli neyse orada uygulanmasını güvenceye almalı. Bu yapılmadığı için birazcık yağmur yağdığında, zemin sularının da ağırlıyla göstermelik yapılan bu inşai faaliyetler felakete dönüşüyor” diye konuştu.
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