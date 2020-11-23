İstinye Park'a Katarlı ortak 0:00 / 0:00

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Doğuş Grubu, yüzde 42 hissedarı olduğu İstinye Park'ı, Qatar Holding LLC şirketine devrediyor. Rekabet Kurumu'nun yaptığı duyuruda, "Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve dolayısıyla İstinyePark Alışveriş Merkezi’nin ortak kontrolünün Qatar Holding LLC tarafından devralınması işlemine izin verildi." ifadeleri kullanıldı. Böylece Finansbank'ın da ortağı olan Katarlı grup 2007 yılında açılan AVM'nın stratejik ortağı oldu. 270 bin metrekare yüzey, 87 bin metrekare mağaza alanına sahip İstinye Park AVM'de yüzde 58 hisse ise Orta Gayrimenkul Yatırım Yönetim şirketine ait. İstanbul'un en lüks markalarının yer aldığı AVM'lerinden olan İstinye Park için Qatar Holding'in yüzde 42'lik hisse için ne kadar ödeyeceği ise açıklanmadı.

YENİDEN YAPILANMA DEVAM EDİYOR

Nisan 2019'da 2.7 milyar dolarlık borcunu 12 banka ile yeniden yapılandırma kararı alan Doğuş Holding'in, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerden etkilenen yeme içme ve turizm sektöründeki yatırımlarının yanı sıra otomobil grubunda da bazı varlıklarını elden çıkarabileceği belirtilmişti.

Doğuş Holding Başkanı Ferit Şahenk Ağustos 2019'da grubun bu yıl içinde 700-800 milyon Euro civarında bir varlık satışı planlandığını ifade etmiş ve D-Marin kontrolündeki BAE, Yunanistan ve Hırvatistan’da bulunan marinalar Lüksemburg merkezli fon CVC Capital'e devredilmişti.