İsveç'te otobüs durağa çarptı

İsveç'in başkenti Stockholm'de çift katlı otobüsün bir durağa çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsveç Polisinden yapılan açıklamada, başkentin Östermalm bölgesinde çift katlı otobüsün bir otobüs durağına çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, daha sonra ulusal medyaya yaptığı açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederken, yaralıların bulunduğunu da belirtti.

Ulusal medya, durağa çarpan çift katlı otobüsün boş olduğunu ve şoförünün gözaltına alındığını aktardı.

Durak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, acil durum ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Polisin ayrıca, "kasten öldürme" gerekçesiyle olay hakkında soruşturma başlattığı da kaydedildi.

*Fotoğraf: Henrik Montgomery (AP aracılığıyla)