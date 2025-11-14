Habertürk
        Haberler Dünya İsveç'te otobüs durağa çarptı | Dış Haberler

        İsveç'te otobüs durağa çarptı

        İsveç'in başkenti Stockholm'de bir otobüsün durağa çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 20:06 Güncelleme: 15.11.2025 - 00:43
        İsveç'in başkenti Stockholm'de çift katlı otobüsün bir durağa çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        İsveç Polisinden yapılan açıklamada, başkentin Östermalm bölgesinde çift katlı otobüsün bir otobüs durağına çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

        Polis, daha sonra ulusal medyaya yaptığı açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederken, yaralıların bulunduğunu da belirtti.

        Ulusal medya, durağa çarpan çift katlı otobüsün boş olduğunu ve şoförünün gözaltına alındığını aktardı.

        Durak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, acil durum ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

        Polisin ayrıca, "kasten öldürme" gerekçesiyle olay hakkında soruşturma başlattığı da kaydedildi.

        *Fotoğraf: Henrik Montgomery (AP aracılığıyla)

