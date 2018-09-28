2024 Avrupa Şampiyonası'nın organizatörlüğünün Türkiye yerine Almanya'ya verilmesi yankı buldu. Zafer Atamer'in haberine göre; İsviçre basını bu konuya geniş yer verirken gazetelerde çeşitli başlıklar atıldı.

Buna göre Le Matin gazetesi, "Nyon’da UEFA İcra komitesi toplantısında kararını verdi, Almanya. Bu karar karşısında Türkiye çöktü" başlıklı haberinde "Almanya’da oynanacak olan 51 maç da Munih'teki Allianz Arena ve Berlin’deki Olimpiyat Stadı da dahil 10 statta oynanacak" diye yazdı.

BLİCK gazetesi, "2024 Avrupa Şampiyonası Almanya’da, Türkiye boşa çıktı" başlıklı haberinde "Türkiye bununla birlikte 2008, 2012, 2016 dan sonra şimdi de 2024'te de boşa çıktı." dedi.

Tages-Anzeiger gazetesi, "2024'de Avrupa Şampiyonası Almanya’da gerçekleşecek, UEFA kararını verdi, şampiyona Almanya’da, Türkiye yine boş.", Laliberte gazetesi ise "Almanya yine ağırlığını koydu" başlıklı haberinde "2024 Avrupa Şampiyonası Almanya’da, Türkiye yine hüsranda" diye yazdı.

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