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        Haberler Spor Futbol İsviçre, İsrail'den golü 88'de yedi, Almanya biletini erteledi! - Futbol Haberleri

        İsviçre 88'de golü yedi, Almanya biletini erteledi!

        İsviçre, EURO 2024 Elemeleri I Grubu maçında İsrail ile 1-1 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 00:57 Güncelleme: 16.11.2023 - 00:57
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        İsviçre, Almanya biletini erteledi
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        EURO 2024 Elemeleri I Grubu maçında İsviçre, İsrail ile karşılaştı.

        Puskas Akademia Pancho Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. İsviçre'nin golü 36. dakikada Ruben Vargas'dan geldi. İsrail 88. dakikada Weissman ile eşitliği yakaladı. İsviçre'de Fernandes, 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

        İsrail'de Antalyasporlu futbolcu Safuri maça 11'de başladı. Jehezkel ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamadı.

        İsviçre bu sonuçla puanını 16'ya çıkardı. İsrail ise 12'ye yükseltti.

        Grubun bir sonraki maçında İsrail, Romanya ile karşılaşacak. İsviçre ise Kosova ile oynayacak.

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