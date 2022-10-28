İtalya, tahıl anlaşmasının yenilenmesini umuyor 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına yönelik anlaşmanın yenilenmesini umduğunu söylediği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Zelenskiy'nin bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri, İtalyan liderin, uluslararası ittifaklar çerçevesinde Roma'nın, Kiev'e siyasi, askeri, ekonomik, insani ve yeniden yapılanma alanlarındaki desteğini yinelediği kaydedildi.

İtalya'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını sona erdirmek için faydalı tüm diplomatik çabaya bağlılığını teyit ettiği belirtilen açıklamada, "Başbakan, olası bir gıda krizinin önlenmesi için temel teşkil eden Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına yönelik anlaşmanın yenilenmesini umduğunu söyledi." ifadeleri yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda 18 Kasım'a kadar mevcut verilerden yola çıkarak karar vereceklerini söyledi.

MELONİ, SCHOLZ İLE DE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Meloni, bugünkü telefon diplomasisi kapsamında Alman mevkidaşı Olaf Scholz ile de görüştü.

Meloni'nin Kiev'e desteğini Scholz'a da teyit ettiği kaydedilen açıklamada, "Meloni ve Scholz, AB Zirvesi sonuçları doğrultusunda enerji dosyasını da ele aldı. Meloni, Avrupa'da kaydedilen ilerlemenin önemine vurgu yaptı ve enerji fiyatlarının düşürülmesine yönelik somut önlemlere mümkün olan en kısa sürede ulaşılması aciliyetini yineledi." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, Meloni'nin göreve geldikten sonra yurt dışı ilk gezisini Brüksel'e Avrupa Birliği'ne (AB) yapacağı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Meloni'nin 3 Kasım'da AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşeceği belirtildi.