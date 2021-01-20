Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti, Senato'daki kritik güven oylamasını az farkla kazandı

İtalya'daki hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti, parlamentonun üst kanadı Senato'dan salt çoğunluk olmadan güvenoyu aldı.

İtalya'da Başbakan Conte ve hükümeti, Senato'daki kritik güven oylamasını az farkla kazandı
AA

Koalisyon ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin 13 Ocak'ta, 5 Yıldız Hareketi (M5S),Demokratik Parti (PD),Özgürler ve Eşitler (LeU) ile oluşturduğu dörtlü koalisyondan çekildiğini açıklamasıyla çıkan hükümet krizi, Senato'da ele alındı.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde dün salt çoğunlukla güvenoyu alan Conte hükümeti, Iv'nin hükümetten çekilmesi sonrası sandalye sayısının riske girdiği 321 sandalyeli Senato'da güvenoyu aradı.

Senato Genel Kurulu'nda 12 saati aşkın görüşmelerin ardından akşam geç saatlerde yapılan güven oylamasında, Conte liderliğindeki M5S, PD ve LeU koalisyonu, 140 "Hayır" oyuna karşılık, 156 "Evet" oyuyla güvenoyu aldı. Hükümetten çekilen Iv'li 16 senatör ise oylamada çekimser kaldı.

Başbakan Conte, hükümetin güvenoyunu salt çoğunluk olmadan kıl payı kazanmasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Hükümet, Senato’dan da güvenoyu almayı başardı. Şimdi amacımız, bu çoğunluğu daha sağlam hale getirmek. İtalya’nın kaybedecek bir dakikası yok. Bu acil sağlık durumunun ve ekonomik krizin üstesinden gelmek için hemen çalışmaya koyulmalı. Aşı, kurtarma fonu ve mali desteklere öncelik verilecek." ifadelerini kullandı.

"SALT ÇOĞUNLUK OLMADAN GÜVENOYU ALMASI TARTIŞMA BAŞLATTI"

Conte ve hükümetinin, Senato'da salt çoğunluk olan 161’e ulaşmadan az farkla güvenoyu alması, hükümetin ülkeyi yönetip yönetemeyeceği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

MUHALEFET CUMHURBAŞKANINA GİDECEK

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, hükümetin salt çoğunluk olmadan yoluna devam etmesini “kabul edilemez” olarak nitelerken, bu konuyu Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya taşıyacaklarını belirtti.

Muhalefetteki bir diğer aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) Başkanı Giorgia Meloni de bu duruma Cumhurbaşkanı Mattarella’nın göz yummayacağını düşündüğünü ifade etti.

Merkez sağ partilerden Forza Italia Başkan Yardımcısı Antonio Tajani de iktidarın güven oylamasından bu şekilde çıkmasının “Pirüs Zaferi” olduğunu söyledi.

2. CONTE HÜKÜMETİ

M5S, PD, LeU'nun üçlü koalisyon olarak başladığı, PD’nin bölünüp içinden Iv’nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.

Koalisyonun küçük ortaklarından Iv'nin, 13 Ocak'ta Avrupa Birliği’nden gelecek kurtarma fonuna ilişkin başbakanlığın hazırladığı planı ve Conte'yi sert şekilde eleştirerek hükümetten çekilmişti. Iv'nin hükümetten çekilmesiyle 2. Conte hükümetinin özellikle Senato'daki çoğunluğu riske girmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CIA Direktörü Gina Haspel, Başkan Trump'ın son gününde görevinden ayrıldı
DÜNYACIA Direktörü Haspel görevinden ayrıldı
Almanya'da kısıtlamalar 14 Şubat'a kadar uzatıldı
DÜNYAAlmanya'da kısıtlamalar uzatıldı
Biden'ın yemin törenine katılmayacak olan Trump, yeni yönetime başarılar diledi
DÜNYATrump, Biden yönetimine başarı diledi!
Biden'ın dışişleri bakanı adayı: Türkiye'nin S-400 alımı kabul edilemez
DÜNYABiden'ın dışişleri bakanı adayından flaş S-400 ...
Biden'ın yemin töreninde görevli 12 muhafız 'aşırı sağcılarla' bağlantısı gerekçesiyle görevden alındı
DÜNYAABD'li 12 muhafıza 'aşırı sağ' ihracı!
Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayından, Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylı rapor yayımlama vaadi
DÜNYABiden yönetiminden Kaşıkçı cinayetiyle ilgili önemli ...
ABD Hazine Bakanı olması beklenen Yellen: ABD rekabet avantajı kazanmak için zayıf kur hedeflememeli
DÜNYAABD Biden döneminde zayıf kur hedeflemeyecek
İran, görevinin son gününde ABD Başkanı Trump ve bazı üst düzey yetkilileri yaptırım listesine aldı
DÜNYAİran'dan flaş Trump kararı!
ABD Çin'i soykırımla suçladı!
DÜNYAABD Çin'i soykırımla suçladı!
Dışişleri: Yunanistan aynaya bakmalı
DÜNYADışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki!