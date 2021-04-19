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İtalya'da işletme sahipleri, otoyolu kapatarak Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

İtalya'da bir grup küçük işletme sahibi, ülkenin ana arterlerinden olan A1 otoyolunu trafiğe kapatarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri protesto etti.

İtalya'da işletme sahipleri, otoyolu kapatarak Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
İtalya'da Kovid-19 tedbirlerine karşı tepkiler büyüyor
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AA

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, aralarında restoran ve kafe işletmecilerinin olduğu yaklaşık 300 kişilik bir grup, sabah saatlerinde ülkenin kuzey-güney yönlü ana otoyollarından A1'in her iki yönünü de trafiğe kapattı.

Grubun protestosu sırasında otoyol, 5 saat kadar trafiğe kapalı kalırken, öğleden sonra ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, protestocular, sıkı tedbirler karşısında ekonomik olarak daha fazla dayanamayacaklarını, sağlık protokollerine uygun şekilde bir an önce faaliyetlerine yeniden başlamak istediklerini dile getirdi.

Bazı protestocular da hükümetin 26 Nisan'dan itibaren açık hava faaliyetlerine öncelik vererek açılma planını eleştirdi ve hem mevsim hem de bazı işletmelerin açık hava yerinin olmaması nedeniyle bazı işletmelerin yine faaliyetlerine başlayamayacağına dikkati çekti.

Ülkede geçen hafta farklı sektörlerden çok sayıda kişi başkent Roma'da bir araya gelerek, yeniden açılma taleplerini hükümete iletmek üzere protesto mitingleri düzenlemişti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi de 16 Nisan Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına yönelik ülke genelinde uygulanan sıkı tedbirlerin 26 Nisan'dan itibaren açık hava etkinliklerine ağırlık verecek şekilde kademeli gevşetileceğini açıklamıştı.

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