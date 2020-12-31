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İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 555 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 555 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 74 bin 159’a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 555 kişi hayatını kaybetti
İHA

Avrupa'da koronavirüs salgınında vaka can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 186 bin 4 test yapıldığı, 23 bin 477 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. 17 bin 421 kişinin virüsü yenerek iyileştiği, toplam aktif Kovid-19 hasta sayısının 569 bin 896’ya yükseldiği duyuruldu.

Ülkede salgının başından beri kaydedilen toplam vaka sayısı ise 2 milyon 107 bin 166'ya ulaştı.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında bir aydan uzun bir süredir görülen azalma eğiliminin sona erdiği, 27 kişinin daha yoğun bakıma alındığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre İtalya'da toplam 2 bin 555 hasta yoğun bakımda Covid-19 tedavisi görüyor.

'EĞRİNİN AZALMA EĞİLİMİ YAVAŞLADI'

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Silvio Brusaferro, 31 Aralık'ta yapılan salgın durum değerlendirmesi basın toplantısında ülkedeki bulaşma eğrisinde görülen düşüşün devam ettiğini bildirdi. Brusaferro, "Yakınımızdaki ülkelerde eğri yukarıya çıkarken bizde aşağı iniyor, bunu sürdürmemiz gerekiyor. Ancak azalma eğiliminde biraz yavaşlama gözlendi" uyarısında bulundu.

Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Brusaferro, bulaşma oranının 0.93 olduğunu açıkladı. Son bir hafta içinde, oranda az bir yükselme kaydedildiğini vurgulayan Brusaferro, 5 bölgede hastane yatağı kapasitesinde kritik eşiğin aşılama riski bulunduğuna dikkat çekti.

'7 OCAK'TA YÜZDE 50 KAPASİTE İLE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLİYOR'

İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7-15 Ocak'ta okullarda yüz yüze eğitimin yüzde 50 kapasiteyle başlayacağı duyuruldu.

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