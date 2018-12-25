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Libya'dan yola çıkarak Avrupa'ya ulaşmak isteyen 313 mülteci, Libya açıklarında mahsur kaldı. Cumartesi günü yaşanan olayda, İtalya ve diğer Akdeniz kıyısındaki ülkelerden yardım talebinde bulunan mültecileri, İspanyol yardım grubu Proactiva Open Arms'a ait tekne kurtardı. Yardım gemisinin kıyıya yanaşmasına izin veren İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Malta'nın yardım botunun kendi limanlarına yanaşmasını reddettiğini, İtalya, Fransa, Tunus ve Libya'nın ise yardım çağrılarını cevapsız bıraktığı bildirildi.
İspanyol yardım grubunun sosyal medya hesaplarından ise İspanya'nın Algeciras limanına girme izninin alındığı duyurularak, "Yelken açmak için zor günler olacak, ancak güvenli bir limanımız var" ifadeleri kullanıldı.
İtalya ve Malta Haziran ayında da 600'den fazla göçmeni taşıyan S0S Akdeniz gemisi ile Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait bir yardım gemisini reddetmişti.
Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'na göre, bu yıl mülteci teknelerinde Akdeniz'i kaçak yollardan geçmeye çalışan 2 bin 200'den fazla göçmen hayatını kaybederken, 117 bin 540 göçmen Avrupa'ya ulaştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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