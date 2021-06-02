İtalya'nın kadrosu belli oldu!

A Milli Futbol Takımımız ile turnuvanın açılış maçını oynayacak İtalya'da, teknik direktör Roberto Mancini, daha önce açıkladığı 28 kişilik kadroyu 26'ya indirdi. Mancini, Atalanta'nın orta saha oyuncusu Matteo Pessina ile Napoli'den forvet Matteo Politano'yu Euro 2020 kadrosuna almadı.
Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Milan),Alex Meret (Napoli),Salvatore Sirigu (Torino);
Defans: Francesco Acerbi (Lazio),Alessandro Bastoni (Inter),Leonardo Bonucci (Juventus),Giorgio Chiellini (Juventus),Giovanni Di Lorenzo (Napoli),*Emerson Palmieri (Chelsea),Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain),Gianluca Mancini (Roma),Leonardo Spinazzola (Roma),Rafael Toloi (Atalanta);
Orta saha: Nicolò Barella (Inter),Bryan Cristante (Roma),*Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea),Manuel Locatelli (Sassuolo),Lorenzo Pellegrini (Roma),Stefano Sensi (Inter),Marco Verratti (Paris Saint Germain);
Forvet: Andrea Belotti (Torino),Domenico Berardi (Sassuolo),Federico Bernardeschi (Juventus),Federico Chiesa (Juventus),Ciro Immobile (Lazio),Lorenzo Insigne (Napoli)
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