İtalya’da transfer söylentileri: 'Monchi Arsenal’le anlaşırsa, Cengiz Ünder’i transfer etmek isteyecek'

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İtalya'da Serie A'nın önde gelen takımlarından Roma'dan Cuma günü ayrılan İspanyol sportif direktör Ramón Rodríguez Verdejo'nun (Monchi),İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğu ve Cengiz Ünder'i de İngiliz kulübüne transfer etmek istediği iddia edildi.
İtalya'da futbol dünyasından transfer haberleri veren Calciomercatonews sitesi, "Monchi, Roma'dan ayrılmasının ardından Arsenal yolcusu" diye yazdı.
Calciomercatonews, Monchi'nin Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğunu ancak Fransa'dan Paris Saint-Germain ile İspanya'dan Sevilla'nın da Monchi ile ilgilendiklerini öne sürdü.
Site, "Londra kulübü Arsenal halen avantajlı konumda ve Monchi'nin alışveriş listesine bazı favori futbolcularını da dahil etmesi ihtimal dahilinde" dedi, bu isimler arasında Steven Nzonzi ile Cengiz Ünder'i de saydı.
Roma kulübü odaklı haberler veren ASRomalive sitesi de "Monchi, Arsenal'e giderek daha da yaklaşıyor" diye yazdı ve Monchi'nin Arsenal'e transfer listesinin de hazır olduğunu iddia etti.
Bu site de Monchi'nin listesindeki isimler arasında Hector Herrera, Sandro Tonali, Nicolò Barella, Kostas Manolas, David Neres, Alex Telles, Nicolas Tagliafico ile birlikte Cengiz Ünder'in de yer aldığını yazdı.
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta futbol transferi haberleri yapan gazeteci Nicolo Schira da, Twitter'da yazdığı mesajda Arsenal'in Monchi'ye 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini öne sürdü.
İtalyan basını, halen Arsenal'in teknik direktörlüğünü yapan Unai Emery'nin 3 yıl boyunca Sevilla'da Monchi ile birlikte çalıştığına dikkat çekiyor.
2000-2017 yılları arasında Sevilla'da görev yapan Monchi, Nisan 2017'de Roma'nın sportif direktörü olmuştu.
Monchi, Cengiz Ünder'in 2017'de Başakşehir'den Roma'ya transferinde de önemli rol oynamıştı.
Roma halen, İtalya Birinci Ligi Serie A'da 5. sırada.
Başkenty ekibi geçen hafta Lazio derbisinde aldığı yenilgi ve Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmesi sonrası Perşembe günü Teknik Direktör Eusebio Di Francesco'nun görevine son vermiş, Cuma günü de Sportif Direktör Monchi ile yıllarını ayırmıştı.
Roma'nın teknik direktörlüğüne, İngiltere'de Leicester City'yi 2016'da Premier Lig şampiyonu yapan ancak son olarak Fulham'ın geçen ay görevine son verdiği Claudio Ranieri getirilmişti.
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