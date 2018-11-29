Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti ile işbirliği görüşmelerini yürüten Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı görevden aldığı öğrenildi. CHP liderinin görüşmeleri Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın yürütmesine karar verdiği belirtildi.

ANKARA, ANTALYA, MERSİN'DE DİRENDİ İDDİASI

İYİ Parti cephesinden de bu yönde bir talebin geldiği ve görüşmelerin "mütekabiliyet" esasına dayalı olarak yürütülmesini istediği ifade edildi. Bununla birlikte Tezcan'ın özellikle Ankara, Antalya, Mersin adaylarının CHP'den gösterilmesi konusunda taviz vermediği, bunun da İYİ Parti kanadında da rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.

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