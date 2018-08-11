Mehmet Demirkaya'nın haberine göre; İstanbul Teknik Üniversite( İTÜ), Maçka Yerleşkesi'nde bulunan ve Maçka Kışlası olarak da bilinen tarihi silahhane binasının restorasyonu için açılan ihale sonuçlandı. İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun bulunduğu tarihi bina için, "Restorasyon, Onarım, Tadilat, Yenileme Uygulama İnşaatı" adı altında açılan ihaleyi Tolga Anıl kazandı. Üniversite yönetimi, restorasyonun 31 milyon 214 bin 237 TL'ye yapılması için Tolga Anıl ile geçtiğimiz günlerde sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre söz konusu çalışmaların 6 Ocak 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.



1955'TEN BERİ ÜNİVERSİTEDE

Dolmabahçe Sarayı'nın kuzeyinde, İstanbul Boğazı'na hakim bir yükseltide bulunan Maçka Silahhanesi, 1873 yılında Sarkiz Balyan'a yaptırıldı. Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılan tarihi Silahhane, neoklasik üslubun İstanbul'daki önemli bir eseri olarak kabul ediliyor. Üç katlı Silahhane binası, Osmanlı'nın son dönemlerinde jandarma komutanlığının emrine verildi. Kurtuluş Savaşı'dan sonra sırasıyla, nakliye, topçu, istihkam ve Jandarma Okulu olarak kullanılan tarihi bina, bir ara Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edildi, 1955'de Teknik Üniversite'nin kullanımına bırakıldı.

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