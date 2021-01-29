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Iveco Magirus'a ihale yasağı getirildi

Almanya merkezli Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH'ye, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihale yasağı getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, yasaklama kararının 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu kapsamında alındığı belirtildi

Iveco Magirus'a ihale yasağı getirildi
Reuters

Milli Savunma Bakanlığı, merkezi Almanya'da yer alan Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH'ye ihale yasağı getirdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanda, yasaklama kararının 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu kapsamında alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, yasak kapsamına Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH'nin ortak şirketi olarak İtalya/Torino merkezli otomotiv şirketi Fiat S.P.A. da dahil edildi.

Iveco Magirus, itfaiye araçları, lojistik araçlar, havaalanlarına özel araçlar ve arama-kurtarma araçları üretmesi ile biliniyor.

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