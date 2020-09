İYİ Parti'de kongre heyecanı! Akşener: Biz hala buradayız

HABERTURK.COM

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı başladı.

Genel Başkan Meral Akşener'in kurultayın yapıldığı Altınpark'taki alana gelmesi ve delegeleri selamlamasının ardından Divan Başkanlığı oluşturuldu.

Kurultay, Divan Başkanlığı'na seçilen Kalkınma Politikaları Başkan İsmail Tatlıoğlu ve Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın konuşmasının ardından çalışmalarına başladı.

Daha sonra gündem gereği saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Fatiha Suresi okundu.

AKŞENER’İN KURULTAY KONUŞMASI

İYİ Parti lideri Akşener’in kurultayda yaptığı konuşma şöyle:

“Türkiye, iyi yönetilmiyor. Ak Parti iktidarı, memleketin en önemli meselelerinde gösterdiği beceriksizliklere, her gün bir yenisini ekliyor. Türkiye’yi 2. Dünya Savaşından koruyan, Kore’de Türk’ün kudretini dünyaya gösteren, Akdeniz’in ortasında, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduran, Kardak’a bayrağımızı diktiren, terörist başını Suriye’den çıkartıp, kapı kapı gezdiren, Türk dış politikası terk edildi. “Şam’da Cuma namazı kılacağız” diyerek, Türkiye’yi soktukları yolun sonunda, 5 milyon sığınmacı ülkemize yerleşti. Üstüne, milletimizin alın teriyle birikmiş, 50 milyar dolarımız heba oldu. Ve fatura kabarmaya devam ediyor…

Sayın Erdoğan; küsüp, büyükelçilerimizi çektiğin ülkeler, bugün başkalarıyla kol kola ve karşımızda. “Dostum” dediğin her ülke liderinin, Türkiye’ye mutlaka bir zararı var. Dostun Trump, PKK-YPG’ye milyonlarca dolarlık silah ve mühimmat veriyor. Kankan Putin’in, bomba yağdırdığı Mehmetçiklerimizin acısı hala dinmedi. 10 sene önce beraber tatil yaptığın, “Kardeşin” Esat’la, 10 senedir uğraşıyorsun, bir arpa boyu yol alamadın…

“Ege’de Türk adaları işgal ediliyor, gereğini yapın.” dedik, dinlemedin. Havaya bakıp ıslık çaldın, oralı olmadın, yakılan mangalların dumanını görmedin. Gittin, Yunan başbakanı Karamanlis’i, evladına nikah şahidi yaptın. Mısır’ın iç sorununda taraf oldun, Sisi’ye taktın, Mısır’ı Yunanistan’ın kucağına attın. Esat’a taktın, Suriye’yi ABD’nin, Rusya’nın, pkk’nın kucağına attın.

Mesele aslında ne biliyor musunuz; bu muhteşem ve büyük ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unuttular. Milletin hazinesini damadına bağlayacak kadar gerçekten kopan bir anlayış, ülkeyi de kendi şirketi görmeye başladı… Böyle olunca da, 83 milyonun alın terini, göz nurunu, kendi malları saymaya başladılar. Burası, babandan sana miras kalmış aile şirketin değil. Burası atamızdan bize miras kalan Türk devleti! Bu gerçeği her birinize, bir bir öğreteceğiz. Ya öğreneceksiniz ya da ilk koyulan sandıkta gideceksiniz!

Bir ülkenin varlığı, o ülkenin adaletine emanettir. Hazreti Ömer; “Adalet mülkün temelidir.” diyerek, bunu söylemiştir. Hazreti Ali; “Devletin dini adalettir.” diyerek, bu gerçeğe işaret etmiştir. Onlardan aldığı feyzle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu gerçeği genç cumhuriyetin temel taşına yazmıştır. Bir ülkede adalet yoksa, bereket olmaz. İş insanı, sanayici, yatırım yapmaz, yapamaz. Yabancı yatırımcı gelmez, gelemez. Kalkınmanın önüne bariyerler örülür. İşsiz sayısı artar. Emeklinin, işçinin, memurun maaşı kuşa döner. Gençler hayal kuramaz, umudunu yitirir.

Bunların hepsi oldu, milletimiz bunları tüm çıplaklığıyla yaşıyor. Bunların hepsi oldu; çünkü sen adaleti öldürdün. Hukukun, adamına göre işlediği, soruşturmaların, Twitter tabelasına göre yürütüldüğü bir ülke yarattın. Ama unutma; gün gelir, bir gün adalet herkese lazım olur…

İktidarda kalmak, koltuğunu korumak için her şeyi mübah gören bu zihniyet; en büyük kötülüğü, bağrından çıktığı bu vefakar millete yaptı: Her zorluğu omuz omuza vererek aşmış, koca bir milleti, birbirine düşman hale getirdiler. Tasada ve sevinçte kucaklaşmayı bilen, yüce yürekli bir milleti, ortadan ikiye böldüler. Türk Milleti’ne, Cumhur ittifakından önce, “İllet” diyen, “Zillet” diyen, “Terörist” diyen çıkmamıştı. Onu da yaptılar. Milletin birliğini temsil eden o özel makamda bile, bunu yaptılar.

İktidardakilere sesleniyorum; Milletimizin feraseti yüksektir. Ama aynı zamanda, o yüksek ferasetli milletin, bileği kalın, tokadı serttir. Milletimiz düşmanlıktan, ayrışmadan, nefret söyleminizden artık bıktı. Siz görmeseniz de bu sabırlı milletin sabır taşı, artık çatlamak üzere. Günü geldiğinde öyle bir tokat yiyeceksiniz ki, ne olduğunuzu şaşıracaksınız.

Sayın Erdoğan; ülkeyi içine soktuğun durumu beğeniyor musun? Milletimize reva gördüğün bu tablodan memnun musun? Bütün bu tabloya baktığımızda, dönüp gençlerimize ne diyeceğiz? “Bugünü kaybettik, bari yarını kurtaralım diyorum.”, sen yine oralı değilsin. Hala beceriksiz damadının aklıyla, şakşakçı saray danışmalarının lafıyla, iş görmeye çalışıyorsun.

Söyler misin sayın Erdoğan; Gençlere ne diyelim? Canın sıkıldıkça onlara sarıyorsun. Özgürlüklerine, haklarına el koyuyorsun. Hayalleri zaten kalmadı, gelecekten umutlarını da kesiyorlar, ama senin umurunda bile değil. Her üç gencimizden biri işsizken, sen hala 2023’ten, 2053’ten, 2071’den bahsediyorsun. 1071, Türk gençliğine, vatan verdi. 1453, Türk gençliğine, Peygamber Efendimizin müjdelediği İstanbul’u verdi. 1923, Türk gençliğine, Türkiye Cumhuriyeti’ni verdi.

Atatürk, “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” diyerek, Türk Gençliğine özgüven ve umut verdi. Peki sen gençlerimize ne verdin Sayın Erdoğan? İşsizlik verdin. Umutsuzluk verdin. Bunalım verdin. Bak, sordular gençlere; dediler ki, “Türkiye dışında yaşamak ister misin?” Yüzde 62’si ne dedi biliyor musun? “Evet” dedi. Hem de geri dönmemecesine… İşte gençlerimize verdiğin armağan Sayın Erdoğan: İçinde nefes alamadıkları, ait hissedemedikleri bir Türkiye … Sen gençlerimize kocaman bir hapishane verdin Sayın Erdoğan! Gencini düşünmeyen, ülkesinin geleceğini düşünemez. Ülkenin geleceğini düşünmeyen de, o geleceğin teminatı olan eğitime yatırım yapmaz. Bakın; bugün 24 yaşında olan üniversite mezunu bir gencimiz; hayatı boyunca 15 kere sınav sisteminin değiştiğine şahit oldu. Ama doğru sistem hala bulunamadı… Üniversiteden mezun olup diplomasını alınca, hayata atılabileceğini düşündü. Ama AK Partili yeğenler, kuzenler bitmedi, sıra bir türlü ona gelmedi. Akademisyen olmak istedi. Ama girdiği sınavlardan, geçerli puanlar almasına rağmen, kayırma mülakatlarına, rektörün akrabalarına takıldı. Gün geçtikte ticarileşen eğitim sistemi içerisinde, hep devlet okullarında okudu. Ama başvurduğu yerlerin kapısı ona değil; Amerika’da, İngiltere’de okuyan zengin çocuklarına açıldı.

Sayın Erdoğan; eğitim; kaç üniversite açtığın değil, kaç üniversite mezunu genci hayata katabildiğindir. Eğitim; bir ticari sektör değil, devletin milletine sağlaması gereken en temel hizmettir. Eğitim; İzmit’ten çıkan memur çocuğu Meral Gürer’i, devlet okullarında okuyarak bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yapandır. Sen pek anlamazsın ama; eğitimde sürdürülebilir bir vizyon; büyük, zengin ve mutlu bir Türkiye’nin anahtarıdır.

Gencinin değerini bilmeyen, ülkesinin de değerini bilmez. Allah’ın bize lütfu olan doğamızın talan edilmesi de bundandır. Eğitim gibi, sağlık gibi, memleketin en temel hizmetlerini, ticaret gören bu rantçı zihniyet, sadece adalet duygumuzu sarsmadı. Doğayı da katletti. Gözümüz gibi bakmamız gereken Kaz Dağları, delik deşik edildi. Cerattepe gibi bir cennet köşe, ahbap müteahhitlere yem edildi. Salda Gölü şantiyeye çevrildi.

Bu memlekette, 672 yıllık tarih mirası olan Galata kulesine matkapla, hilti’yle girildi! İşte o kadar gözleri döndü, bu kadar yoldan çıktılar. Gürül gürül su akan her yere, HES’ten set ördüler. Çatlayan toprak, yaş almışların gözyaşlarıyla sulandı. Dünya her fırsatta yenisini dikerken, mübarek zeytinliklere kıydılar. Allah’ın bize bahşettiği, Türkiye’nin eşsiz doğası adeta betonla kaplandı. Buldukları her arsaya kule diktikleri İstanbul’a, ihanet ettiklerini itiraf ettiler ama, hala, her güne ayrı bir doğa katliamı ile uyanıyoruz… Tek sevdiği para olanlar, mal, mülk, koltuk olanlar, doğayı da sevemez, insanı da sevemez, hiçbir canlıyı sevemez. Can veren, karın doyuran, nefes olan toprağa kıyanlar, Allah’ın yarattığı o güzelim canlılara kıyılmasına da sessiz kalıyor.

Güzelim ceylanlarımızı, Tunceli’de vatandaşın kutsal bildiği dağ keçilerini, ihaleyle yabancıya avlattırmaya kalkıyorlar. Şiddet gören, tecavüze uğrayan sevimli dostlarımızla ilgili, hala kıllarını kıpırdatıp, kanun bile çıkarmadılar. Hayvanların işkenceye uğraması, katledilmesi, hala sadece kabahat sayılıyor. Buna sessiz kalana selam vermek bile kabahat… Allah’ın emanetine bu kadar kayıtsız kalıp, üstüne de ‘Müslümanım’ diyebilmek, her beşere nasip olmaz. Bu arkadaşlara nasip oldu…

Aziz milletim; Cumhuriyetin 80 yılda yaptıklarını, satıp savan, yiyip bitiren, yağmalayan bir doymazlıkla karşı karşıyayız. Ne dış politikada ne ekonomide ne kalkınmada ne eğitimde hiçbir konuda istikrar sağlanamadı. İstikrarlı oldukları tek konu, verdikleri ballı ihaleler oldu. Çocuklarımızın rızkı, rant çetelerine peşkeş çekildi. Bire yapılacak işler, beşe ihale edildi.

Geçmediğimiz yol ve köprülerden adeta haraç kesildi. Pandemi süresince milletine maske bile dağıtamayan bu iktidar, o beş müteahhitin milyarlarca liralık alacağını dakika geciktirmedi. Beş müteahhite “Hızır” olan iktidar, milletine, ola ola “Hızır Paşa” oldu.

Bu iktidar, 18 yıl boyunca, ne kadar çıkmaz sokak varsa, hepsine girdi. Ve tüm dünya büyürken, Türkiye’nin geliri 10 sene öncesine geriledi. Bugün milli gelirimiz, 2010 senesiyle aynı. Gelirimiz artmadı ama, giderlerimiz katlanarak arttı. İktidara geldiklerinde otomobil alınabilen parayla, bugün ancak 3 tane yeni model telefon alınabiliyor. O paraya bugün bilgisayar satılıyor, bilgisayar! Geçen sene 24 lira olan bir ürünün fiyatı, bugün 36 lira olmuş. Sorsan enflasyon yüzde 14. Kendilerini kandırıyorlar, bizi de kandırabileceklerini sanıyorlar. Oysa Partili Damat Ekonomisi’nin gerçekleri çok başka…

Aylardır yollardayım. Sokak sokak geziyorum. Esnafla oturuyorum, işsizlerimizle konuşuyorum. Çalışanlara bir dokun, bin ah işit… Nevşehir’de masamıza gelen çiftçimizin anlattıkları yürek dağlıyor. Gübresi, mazotu, tohumu derken, mahsulü sattığında cebinden para ödemezse iyi. Kapısını çaldığımız esnafın ilk cümlesi, “Birçok gün siftahsız kapatıyoruz.” oluyor. Yolumuza çıkan gençlerin derdi ortak; işsizlik. O analar, o babalar çocuklarına bir yuva kurma hayalinde. O çocuklar ise, bir iş bulup, babasının karşısında dik oturabilme,

Zorda olan ailesine destek olabilme derdinde. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye’nin kaynakları var. Türkiye zengin bir ülke. Türkiye, milletini bolluk içinde yaşatacak her şeye sahip. Ama 83 milyon vatandaşım, damadın gözünde 5 müteahhit etmiyor. Pandemi döneminde bile, zorda olan vatandaşına 10 milyar lirayı zor dağıtan iktidarın, o beş müteahhite 2 ay önce ödediği para, 116 milyar lira.

Ayıptır, günahtır. Ama milletin hazinesini, doların artmasını sorun etmeyen, hatta sorun etmediği gibi, bir de üstüne espriler patlatabilen bir damat yönetiyor. Bundan büyük felaket olabilir mi? Bu arada, lafa geldi mi doların artması sorun değil ama, dolar düşsün diye sata sata merkez bankasında döviz bırakmadılar… Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu Damat Bey? 2001 krizinde bile, 1 dolar 1.6 liraydı. Bugün neredeyse 8 liraya dayandı. Neredeyse 5 katı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Sayın Erdoğan; Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçince, hani Türkiye prangalarından kurtulacaktı? Hani zengin olacaktık? Hani ekonomi uçacaktı? Bu mu damadınla el ele uçurduğunuz ekonomi? Ülkenin parasını pul ederek, kimi, neyi uçuruyorsunuz?

Dava arkadaşlarım; Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi dedikleri bu ucube sistem, bırakın Türkiye’yi uçurmayı, her geçen gün uçuruma sürüklüyor. Bu sistem yüzünden; mutfakta tencere kaynamıyor, pazarda fileler dolmuyor. Bu sistem yüzünden; Türkiye’nin borcu büyüyor, geliri azalıyor, çalışanların maaşları kuşa dönüyor. Bu sistem yüzünden; anaların evlatları iş bulamıyor, her gün daha fazla genç, ülkesinden umudu kesiyor. Bu sistem yüzünden; yüzler artık gülmüyor, dertler her geçen gün daha da büyüyor… Bu millet, bu ucube sistemi hak etmiyor!

Milletimiz sözlerine güvendi, destek verdi, ama artık damadın yalanları, milletin gerçeklerini saklayamıyor. İşte bu yüzden; tarlalardan, köylerden, bir ses yükseliyor. Dükkanlardan, atölyelerden, bir ses yükseliyor. Mahallelerden, sokaklardan bir ses yükseliyor. Karış karış gezdiğim Anadolu’dan, Türkiye’nin dört bir yanından, bir ses yükseliyor. Duyuyor musunuz;

millet, bizi çağırıyor!

Büyük Türk Milleti; diplomasiden ekonomiye, eğitimden üretime, işsizlikten borçlara, boşaltılan hazineden, vatan evlatlarını ortada bırakan kayırmacılığa kadar, bütün bu keşmekeşin ve çilenin çözümü belli; iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem! Ve o çözümün adresi İYİ Parti!

Bugün, buradan ilan ediyorum ki; İYİ Parti iktidarında ilk iş olarak, ülkemizi uçurumun kıyısına sürükleyen, milletimizi yokluğa mahkum eden, bu düzeni değiştireceğiz! Kimse merak etmesin, eskiye dönmeyeceğiz. Eskinin yanlışlarının tekrar edilmediği, vesayetin olmadığı,

Hakimiyetin gerçekten milletin olduğu, demokrasinin tam ve kamil olarak uygulandığı, 21’inci yüzyıl Türkiye’sine yakışır bir sistemle, milletimizi buluşturacağız. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem’le, Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracağız!

Peki nasıl olacak? Söyleyeyim: Türkiye’yi ayağa kaldırmanın ilk adımı, bir Washington’a, bir Moskova’ya, bir Berlin’e, bir Londra’ya koşan şaşkınlıktan kurtulmaktır. Yani Tam Bağımsızlıktır. Tam bağımsızlık, itibarlı uluslararası ilişkiler demektir. Bunu sağlayacak, Türkiye’ye kaybettiği itibarını yeniden kazandıracağız. Türkiye’nin menfaatleri söz konusuyken bile, ona buna atarlanmayı diplomasi zanneden anlayışa son vereceğiz.

Buradan ilan ediyorum ki; Türk dış politikası, milli çıkarlarımızın gerektirdiği bir karaktere bürünecek. Liderler arasındaki dostluk ilişkilerinin önemini biliyoruz. Ancak, ülkeler arasındaki ilişkinin, liderleri aşan, devletler arası bir ilişki olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden, parlamenter sistemin ilk adımlarından biri, diplomaside işi ehline, yani liyakat sahibi diplomatlarımıza vermek olacak.

Kişisel ilişkilerin kaprisleriyle değil, devlet aklıyla hareket edeceğiz. Önceliğimiz her zaman, Türk devleti ve Türk Milleti’nin menfaatleri olacak. Sisi’yle, Esad’la, onunla bununla şahsi kavgalar yerine, Türkiye’nin çıkarlarının kavgasını vereceğiz. “İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım olarak toplantı yaptık.” cümlesi, hayatımızdan çıkıp gidecek. O masadaki dördüncü taraf, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak.

Bu bize itibar, itibarla birlikte güven, güvenle birlikte yatırım getirecek. Bir başka ülkenin başkanı, Türk Devleti’nin başındaki kişiden bahsederken, “O beni dinler.” diyemeyecek. Bilecek ki, karşısında, “Bu işten Türkiye’nin kazancı ne olacak?” diye soran bir irade olacak. Bu ucube sistem değiştiğinde, Türkiye’nin komşularıyla ticareti yeniden büyüyecek. Ekonomik coğrafyamızdaki potansiyeli hayata geçirdiğimizde, Türkiye kazanacak, Türkiye’nin kazandığı yerde herkes kazanacak.

Aziz Milletim; İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş parlamenter sistemde, iktidar, bir ailenin değil, yeniden gerçek sahibinin, yani milletimizin olacak. Egemenlik yeniden, kayıtsız şartsız milletin olacak. Millet iradesini, yani Büyük Millet Meclisi’ni saf dışı bırakan, kararnamelerle ülke yönetip, milletin kararını hiçe sayan yönetim anlayışına son vereceğiz. Yönetenlerin canının istediği değil, milletin kararı geçerli olacak. Milletin meclisi, vekillerinin talimatla el kaldırdığı değil, Milleti için çalıştığı bir merkez olacak.

Değerli arkadaşlarım; Biz “Türkiye’yi düze çıkaracağız” deyince, soruyorlar; “Kaynağı nereden bulacaksınız?” diyorlar. Türkiye’nin kaynakları var. Yeter ki, çarçur edilmesin. Yeter ki, ranta kurban edilmesin. Yeter ki, eşi dostu zengin etmek için değil, milleti zengin etmek için harcansın. İlk iş israfa ve rant düzenine son vereceğiz. Varlık fonu macerasıyla, millet hazinesinin daha fazla yağmalanmasına izin vermeyeceğiz. Kaynaklarımızı doğru kullanacak, milletin parasını üretim ve istihdam yaratacak alanlarda değerlendireceğiz. Üretim artınca istihdam artacak. İstihdam artınca, insanlarımızın geliri artacak, geleceğe güveni artacak. Geliri artan, geleceğe güvenen insanımız, tüketmeye başlayacak. Tüketim artınca, üretim artacak. Artan üretim yeni yatırımlar, daha fazla istihdam getirecek. Türkiye kalkındıkça, milletin sırtındaki vergi yükünü hafifleteceğiz. Sıkıştıkça kasa gibi kullandıkları ÖTV’yi düşüreceğiz. Deli dumrul vergilerini kaldıracağız. Türk Milleti artık, geçmediği köprünün, uçmadığı havalimanlarının, gitmediği yolların parasını ödemeyecek.

Aziz milletim; Bugünlerde sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Ama İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de iktidarla millet arasında mesafe olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Siyaset vatandaşın ayağına gidecek, derdini dinleyip, çözüm üretecek. Zor şartlar altında mücadele eden millete, yardım görünümlü borç vermeyeceğiz. Bunun demokrasinin bir gereği olduğunu, iktidarın lütfu değil, görevi olduğunu herkes bilecek. Vatandaş dara düştüğünde, devletinin arkasında olduğunu bilecek, görecek. Yoksullarla değil, yoksullukla mücadele edeceğiz. “Sosyal yardım” sözü rafa kaldırılacak ve adı “sosyal hak” olacak. İhtiyaç sahibi her vatandaşım, devletin verdiğinin bir yardım değil, anasının ak sütü gibi helal bir vatandaşlık hakkı olduğunu bilecek.

Geçim derdindeki vatandaşın üzerine çay atmayacağız, attırmayacağız. Siyasette de ticarette de rekabet olacak. Ama kimsenin hakkı, kimseye yedirilmeyecek. KPSS’den yüksek puan alan gençlerimizi, mülakatta eleyen kayırmacılığa, asla müsaade etmeyeceğiz. Gençler, arkalarında onlara engel olan değil, önlerindeki engelleri kaldıran, dağ gibi bir devletin varlığını hissedecek.

EĞİTİM

Eğitimde ilk iş Milli Eğitim Şurası’nı toplayıp, milli refahı ve kalkınmayı sağlayacak, sürdürülebilir bir milli eğitim stratejisini, ortak akılla oluşturacağız. Okulların bir an önce, kaliteli bir eğitim-öğretim için, uygun hale getirilmesini sağlayacağız. Gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları, kaliteli bir eğitimi, ücretsiz olarak alacak. Öğretmelerimizin özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştirip, saygınlıklarını, niteliklerini arttıracağız. Öğretmensiz sınıf, öğretmensiz çocuk kalmayacak, her öğretmeni kadrolu olarak istihdam edeceğiz. Okul müdürlüğü artık Ak Parti kadrolarının sıçrama tahtası olmayacak. İyi yetişmiş, donanımlı çocuklarımız, gençlerimiz, büyük, zengin ve mutlu bir Türkiye’nin anahtarıdır. Bu nedenle İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem her şeyden önce çocuklarımızın, gençlerimizin önünü açacak. Biz onların önünü açacağız, onlar Türkiye’yi uçuracak. İşte Türkiye o zaman gerçekten uçacak.

Aziz milletim; Bunlar hayal değil. Bunlar, ülke doğru yönetildiğinde ulaşacağımız, büyük, zengin ve mutlu bir Türkiye gerçeğidir. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de; Meclis iradesini yok sayanlara, kayırmacılığa, nepotizme, müteahhit cumhuriyetine, işsiz milyonlara, üniversiteli işsizlere, sabahın köründe göz altına alınan gazetecilere, yargısız infaz kültürüne, yargıda, eş dost muhabbetiyle adaletin yaralanmasına, hayvan ve doğa kıyımına,

geçit vermeyeceğiz. Vesayetin bürokrasisi değil, milletin bürokrasisi olacak. Teba hayalleri ortadan kalkacak, 83 milyon yeniden millet olacak.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Kimsenin şüphesi olmasın; Türkiye’ye, hayatın her alanında nefes aldıracağız. Kadına el kaldırmaya kalkanlar, ellerinin tereddütsüz kırılacağını bilecek. Türkiye, 21. yüzyılda, kadınlarımızın sokağa çıkmaktan korktuğu bir ülke olma utancından, kurtulacak. Bakın burası çok önemli; İYİ Parti iktidarında, İstanbul Sözleşmesi yaşatacak!

EKONOMİ

Değerli dava arkadaşlarım; İYİ Parti iktidarında; üreten ve rekabetçi bir ekonomiyi tesis edeceğiz. Ama rekabetçilik, Damat Bakan’ın dediği gibi “rekabetçi kur üzerinden” tanımlanmayacak. Vizyonu, Türkiye’yi Bangladeş yapmaktan ibaret olan, Damat Bakan bilmez ama; Türk lirasını değersiz tutarak, ne rekabet, ne de ihracat artırılabilir. Hayat, hizmet sektöründen ibaret değil. Sanayinin iş gücüne ihtiyacı var. O yüzden, sanayi, ticaret ve eğitim politikalarını birbirine entegre edeceğiz. Sektörlere insan kaynağı, gençlerimize istihdam yaratacağız. Türkiye’deki yatırım iklimi yeniden iyileştirilecek. Yatırımın durma noktasına gelmesinin sebebi, şirketlerin belirsizlikten, keyfilikten bıkmasıdır. Şirketlerin uzun dönemli planlar yapabilmesini sağlayacağız. İyileşen yatırım iklimi, hukukun üstünlüğünün yeniden tesisi ve nitelikli işgücüyle beraber, Türkiye’yi yeniden yatırımların cazibe merkezi yapacağız. Türkiye’yi, küresel değer zincirlerine daha iyi entegre edecek şirketlere, doğrudan yabancı yatırımlar için teşvikler vereceğiz.

Dava arkadaşlarım; Öyle bir zamandayız ki, sokaklarımızdan sessiz çığlıklar yükseliyor. Bu çığlığı vatandaşlarımın gözlerinde okuyorum. Kadınlara bakıyorum, gözlerinde, “şiddet, ne zaman kapımı çalacak” bekleyişinin tedirginliğini görüyorum. Gençlere bakıyorum, gülüşlerinde bile hüzün görüyorum. Bizim, yarım kalmış heveslerimiz olurdu. Bugün, mahallelerine hapsedilen gençlerimiz, hayal bile kuramıyor. Sokaklarda emeklilerin çığlığı yükseliyor. Gözlerinde, yıllarca çalışıp çabalayıp, başladıkları yere dönmenin acısı var. O beş müteahhit uçaklarını yeniledikçe, onların hayatları eskiyor. Bu çığlıklar saray duvarlarını aşamıyor. Ama bu çığlıklar, bizim yüreğimizi delip geçiyor. Bu sessiz çığlıkların, bir anlamı var,

Bu sessiz çığlıkların, bir mesajı var: Milletimiz bize elini uzatıyor. Millet bizi çağırıyor! Uzanan o eli tutmak için işte buradayız. Biz hep aynı sevdadaydık. Biz hep aynı yerdeydik. Biz hep buradaydık. Ve konuşmamın başında dediğim gibi, biz hala buradayız!

Ne diyor Abdürrahim Karakoç;

“Burdayım de ararlarsa,

Doğru söyle sorarlarsa,

Tabutuna sararlarsa,

Bayrak senden incinmesin.”

İşte biz, o bayrağı incitmeyenleriz.

İYİ ve Cesur kardeşlerim;

Vakit geldi.

Millet bizi çağırıyor!

“Emir, baş göz üstüne.

Bugünler geçecek, yemin bayrak üstüne.” diyoruz.

Bizi bu günlere getiren ülkemize ve milletimize karşı görevimizi yerine getirecek, İYİ Parti iktidarında, huzuru, güveni, adaleti ve zenginliği tesis edeceğiz. Yol haritamız eksiksiz bir şekilde hazır. Önümüzdeki dönemde, kısır siyasi tartışmalardan sıyrılıp, yeni bir uyanış için geliştirdiğimiz, çözümlerimizi konuşacağız. Türk milletini, hayallerimize ortak edeceğiz.

Ve göreve geldiğimizde en iyi bildiğimiz işi yapacağız:

Devlet nasıl yönetilirmiş, dosta düşmana göstereceğiz!

Zor değil.

Mesele “Ben” değil, “Biz” diyebilmekte.

İşte bizim yolumuz budur.

Buyurun, şimdi ayağa kalkın!

Millet bizi çağırıyorsa, oturmak olmaz.

Şu andan tezi yok, hep ayakta olacağız.

3 yıl önce millet bizi, kıvılcım olarak gönderdi, büyüdük ateş olduk.

Şimdi Millet bizi çağırıyor.

Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşacaksınız, çalınmadık kapı, sıkılmadık el, dinlenmedik dert bırakmayacaksınız. Ateş olarak gideceksiniz, güneş olup geleceksiniz. Güneş olarak gelecek, Türkiye’nin üstüne doğacaksınız. Bu kutlu yolda, Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.”