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İYİ Parti'den "ittifakı reddediyoruz" açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, yaptığı açıklamada, "Biz ittifak kavramını reddediyoruz. Sonunda sizin adaylarınız, iyi seçtiğiniz takdirde başka partilerin cazibe odağı olacaktır. Biz kimsenin ittifak diye veya iş birliği modeli peşinde koşmuyoruz ama büyük ihtimalle biz kıymete binmiş bir siyasi partiyiz" dedi

28.09.2018 - 15:10 | Güncelleme: AA

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Buzz Park'ta, "İyilik Kervanı Yollarda" projesi kapsamında partilileriyle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, İYİ Parti'nin bir yaşını doldurmamış bir siyasi parti olduğunu anımsattı.

"KEŞKE BÖYLE BİR EKONOMİK KRİZİN İÇİNDE GİTMESEYDİK" 

AA'nın haberine göre sıkıntılı bir süreçte yerel seçimlere gidildiğini ifade eden Erozan, "Keşke böyle bir ekonomik krizin içinde gitmeseydik. İktidarın bizi içine ittiği tünelden çıkışın kolay olmayacağı anlaşılıyor. Böyle bir ortamda yerel seçime gidiyoruz. Keşke bu ekonomik krizden medet ummayacak bir süreçle girebilseydik" diye konuştu. Erozan, yeni bir sınava gidildiğini ifade ederek, "Yeni sınava biz daha bir yaşını doldurmamış bir çocuk olarak gidiyoruz. Hepinizin çocukları olmuştur, o çocukların ilk yıllarının ne kadar sancılı olduğunu hatırlayın. Bu sancılar bizim için de geçerli" diye konuştu.

"ADAYIMIZ İYİ OLURSA, HERKESİN CAZİBE ODAĞI OLURUZ"

İttifakı kavramsal olarak reddettiklerini aktaran Erozan, şöyle konuştu: "Böyle bir şey yok. Kaldı ki biz ittifak dediğimiz zaman bizi hangi kalıba sokmaya çalıştıklarını da geçen sefer gördük. Kendi yaptıkları ittifak makbul, bizim yaptığımız ittifak, o dönemin ihtiyaçları öyle gerektirmişti günah. Hatta bizi teröristlikle, FETÖ'cülükle, nereye gittiği belli olmayan bir seri sıfatla suçladılar. Dolayısıyla biz ittifak kavramını reddediyoruz. Sonunda sizin adaylarınız iyi seçtiğiniz takdirde başka partilerin cazibe odağı olacaktır. Biz kimsenin ittifak diye veya iş birliği modeli peşinde koşmuyoruz ama büyük ihtimalle biz kıymete binmiş bir siyasi partiyiz. Parlamentoda 40 üyemiz olmasına rağmen, sayısal, birimsel kimliğimizin ötesinde bir işlev edinmek durumundayız Türkiye'de."

 

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