İYS için son tarih 31 Mayıs 2021! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Tüm hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, vatandaşların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyan İYS sistemi yönetmeliğine göre, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcının, gerekli izinleri en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sisteme yüklemesi gerekiyor.

Yönetmelik gereğince belirtilen tarihlere uygun olarak sisteme aktarılmayan onayların geçersiz olacağını aktaran siber danışmanlık kuruluşu Siberasist’in Genel Müdürü Serap Günal, “İlgili düzenlemeler uyarınca İYS’ye yüklenen geçmiş tarihli bir izni ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıda olacaktır. Geçmiş tarihli izinler bakımından bir alıcının ‘Ben size hiç izin vermemiştim ki’ demesi durumunda hizmet sağlayıcı böyle bir iznin verildiğini ispatlamak durumunda” dedi. Günal, işletmelerin herhangi bir cezai işlemle karşılaşmaması için ilgili prosedürleri doğru tamamlaması gerektiğine dikkat çekti.

VATANDAŞLAR KENDİ ONAYLARINI YÖNETEBİLİYOR

1 Ocak 2021 itibariyle vatandaşların kullanımına açılan İYS sisteminde onaylarını takip etmek isteyen vatandaşlar, https://iys.org.tr/ adresinde yer alan ‘Vatandaş Girişi’ butonu ile sisteme giriş yapabiliyor. Vatandaşlar, sisteme giriş yaptıktan sonra telefon numarası veya e-posta adresi bilgisi ile hangi hizmet sağlayıcılara ticari elektronik ileti gönderimi için onay verilmiş olduğunu kontrol edebilirken, sistem üzerinden mesaj ve arama izni için ayrı ayrı onay verebiliyor, daha önceden verilen onayları ise reddedebiliyor.

Bakanlık tarafından şirketlerin onay yüklemesi için belirlenen son tarihin 31 Mayıs 2021 olduğunu, onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihinin ise 15 Temmuz 2021 olarak belirlendiğini hatırlatan Serap Günal, “Bu süre zarfında alıcılar kontrollerini yapmalı ve arama/mesaj almak istemedikleri hizmet sağlayıcılar var ise ‘çıkış haklarını’ kullanmalı, ret bildirimi yapmalıdır. Aksi takdirde bu tarihten itibaren haklarında ret bildirimi yapılmamış hizmet sağlayıcılar, geçiş süreci sonrasında bakanlık tarafından onaylı kabul edilecektir. Ancak bu durum, tarihi kaçıran alıcıların onaylarını geri alamayacağı olarak anlaşılmamalıdır. Alıcıların her zaman ret bildiriminde bulunma, izinlerini yönetme hakları bulunmakta” diye konuştu.

ŞİRKETLER CEZAİ YAPTIRIMLA KARŞILAŞABİLİR

“Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Kanun’a göre şirketler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla ileti gönderebilecektir. Onay vermeyen alıcılara mal ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlanması gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilemeyecek; kişi bu doğrultuda SMS alamayacak ve aranamayacaktır” hatırlatmasını yapan Serap Günal, şirketlerin ret bildiriminde bulunmuş bir alıcıya ticari elektronik ileti gönderilmeye devam etmemesi gerektiğinin aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilme ihtimallerinin oldukça yüksek olduğunun altını çizdi.