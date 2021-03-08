İYS için son tarih 31 Mayıs 2021!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiİYS için son tarih 31 Mayıs 2021! Haberler
ABONE OL

Onaysız gönderilen her iletiye cezai yaptırım uygulanacak

Tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını yönetebildikleri İleti Yönetim Sistemi (İYS),SMS ve e-posta gibi iletiler göndermeye devam eden şirketler için son tarihi açıkladı. 31 Mayıs 2021 tarihinden sonra gerekli onayları sisteme yüklemeyen işletmelere cezai işlem uygulanacak.

İYS için son tarih 31 Mayıs 2021! Haberler
İYS için son tarih 31 Mayıs 2021!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Tüm hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, vatandaşların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyan İYS sistemi yönetmeliğine göre, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcının, gerekli izinleri en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sisteme yüklemesi gerekiyor.

Yönetmelik gereğince belirtilen tarihlere uygun olarak sisteme aktarılmayan onayların geçersiz olacağını aktaran siber danışmanlık kuruluşu Siberasist’in Genel Müdürü Serap Günal, “İlgili düzenlemeler uyarınca İYS’ye yüklenen geçmiş tarihli bir izni ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıda olacaktır. Geçmiş tarihli izinler bakımından bir alıcının ‘Ben size hiç izin vermemiştim ki’ demesi durumunda hizmet sağlayıcı böyle bir iznin verildiğini ispatlamak durumunda” dedi. Günal, işletmelerin herhangi bir cezai işlemle karşılaşmaması için ilgili prosedürleri doğru tamamlaması gerektiğine dikkat çekti.

VATANDAŞLAR KENDİ ONAYLARINI YÖNETEBİLİYOR

1 Ocak 2021 itibariyle vatandaşların kullanımına açılan İYS sisteminde onaylarını takip etmek isteyen vatandaşlar, https://iys.org.tr/ adresinde yer alan ‘Vatandaş Girişi’ butonu ile sisteme giriş yapabiliyor. Vatandaşlar, sisteme giriş yaptıktan sonra telefon numarası veya e-posta adresi bilgisi ile hangi hizmet sağlayıcılara ticari elektronik ileti gönderimi için onay verilmiş olduğunu kontrol edebilirken, sistem üzerinden mesaj ve arama izni için ayrı ayrı onay verebiliyor, daha önceden verilen onayları ise reddedebiliyor.

Bakanlık tarafından şirketlerin onay yüklemesi için belirlenen son tarihin 31 Mayıs 2021 olduğunu, onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihinin ise 15 Temmuz 2021 olarak belirlendiğini hatırlatan Serap Günal, “Bu süre zarfında alıcılar kontrollerini yapmalı ve arama/mesaj almak istemedikleri hizmet sağlayıcılar var ise ‘çıkış haklarını’ kullanmalı, ret bildirimi yapmalıdır. Aksi takdirde bu tarihten itibaren haklarında ret bildirimi yapılmamış hizmet sağlayıcılar, geçiş süreci sonrasında bakanlık tarafından onaylı kabul edilecektir. Ancak bu durum, tarihi kaçıran alıcıların onaylarını geri alamayacağı olarak anlaşılmamalıdır. Alıcıların her zaman ret bildiriminde bulunma, izinlerini yönetme hakları bulunmakta” diye konuştu.

ŞİRKETLER CEZAİ YAPTIRIMLA KARŞILAŞABİLİR

“Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Kanun’a göre şirketler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla ileti gönderebilecektir. Onay vermeyen alıcılara mal ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlanması gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilemeyecek; kişi bu doğrultuda SMS alamayacak ve aranamayacaktır” hatırlatmasını yapan Serap Günal, şirketlerin ret bildiriminde bulunmuş bir alıcıya ticari elektronik ileti gönderilmeye devam etmemesi gerektiğinin aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilme ihtimallerinin oldukça yüksek olduğunun altını çizdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

‘Hacker’lar bu kez “3 bi̇n TL pandemi̇ desteği̇” yalanını kullanıyor! Haberler
TEKNOLOJİ'1000 TL' yetmedi şimdi de '3000 TL'yi kullanıyorlar
Oppo'nun Tuzla fabrikası 1000 kişilik istihdam yaratacak
TEKNOLOJİOppo Tuzla'da test üretimine başladı
ASELSAN'ın 'akıllı kavşak' uygulaması başlıyor - Haberler
TEKNOLOJİASELSAN'ın 'akıllı kavşak' uygulaması başlıyor
Bir tweet'ten 2.5 milyon dolar kazandı! NFT nedir?
TEKNOLOJİBir tweet'ten 2.5 milyon dolar kazandı
KANMAYIN| Son dakika: WhatsApp'ta 8 Mart mesajı hilesi!
TEKNOLOJİWhatsApp’tan yayılan bu mesaja dikkat!
Rekabet Kurulu online reklamcılık sektörüne yönelik inceleme başlattı
TEKNOLOJİOnline reklamlara inceleme
Netaş’ın Ar-Ge şirketi NetRD ABD'lilere satıldı - Haberler
TEKNOLOJİTürk mühendislik şirketi ABD’lilere satıldı
GeForce NOW Türkiye fiyat listesi belli oldu! İşte GeForce Now paket fiyatları - Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİGeForce Now Türkiye’de
Beyaz Saray'ın gözü kulağı Microsoft'un bu yamasında! Haberler
TEKNOLOJİBeyaz Saray’ın gözü bu yamada!
Türkiye'nin Google kararlarını 'Yılın En İyi Kararları' arasında gösterildi - Haberler
TEKNOLOJİGoogle, 'Rekabet'e küresel başarı getirdi!