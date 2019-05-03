Iğdır'da, dün saat 10.00 sıralarında, Koçlar Mahallesi Hürriyet Sokak'ta Bülent Paşaoğlu (52) ile eşi Ayşe Zeynep Paşaoğlu (48) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bülent Paşaoğlu, 2 çocuğunun annesi Ayşe Zeynep Paşaoğlu'nu tabancayla vurdu. Ayşe Zeynep Paşaoğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Bülent Paşaoğlu ise evden kaçtı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayşe Zeynep Paşaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Babasının annesini gözü önünde öldürmesi nedeniyle o sırada evde olan üniversite mezunu T.U. ise şoka girdi. Genç kız hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan Bülent Paşaoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

SINIR KAPISINDAN İRAN'A GEÇTİ



Polis ekipleri yaptığı araştırmada, Bülent Paşaoğlu'nun olaydan hemen sonra bindiği taksiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek İran'a kaçtığını belirledi. Ayşe Zeynep Paşaoğlu'nun cenazesi ise yapılan otopsi sonrası Halfeli beldesine götürüldü. Ayşe Zeynep Paşaoğlu, dün akşam saatlerinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.