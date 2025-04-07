İzmir açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 07.04.2025 - 03:23 Güncelleme: 07.04.2025 - 03:23
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi.
Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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