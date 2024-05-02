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        Haberler Gündem İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4'ü çocuk 73 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 23:47 Güncelleme: 02.05.2024 - 23:47
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        İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salları ve lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve 2 can salındaki 4'ü çocuk 73 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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