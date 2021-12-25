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İzmir'de 1 haftada 631 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

İzmir'in 8 ilçesinde, son 1 haftada, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda; 631 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Adliyeye sevk edilen organizatörlerden 2'si mahkemece tutuklandı, 1'i ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir'de 1 haftada 631 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
İzmir'de 1 haftada 631 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
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DHA

İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 18-24 Aralık'ta göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Savcılığı ile Çeşme, Urla, Seferihisar, Karaburun, Dikili, Foça, Menderes ve Ödemiş cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 5'i Çeşme, 4'ü Urla, 3'ü Seferihisar, 2'si Karaburun, 1'i Dikili, 1'i Foça, 1'i Menderes ve 1'i Ödemiş'te olmak üzere toplam 18 insan kaçakçılığı olayı ortaya çıkarıldı; 631 kaçak göçmen de yakalandı. İnsan kaçakçılığı organizatörü olduğu ileri sürülen 3 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yakalanan 631 kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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