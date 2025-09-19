Habertürk
        İzmir'de ağacın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        İzmir'de ağacın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle çocuk parkında devrilen ağacın altında kalan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 00:31 Güncelleme: 19.09.2025 - 00:31
        Çocuk parkında ağaç devrildi: 2 yaralı
        İnönü Mahallesi Şirin Sokak'taki çocuk parkında bulunan yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki karabiber ağacı rüzgarın etkisiyle bankta oturan 2 kadının üzerine devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Cevriye A. (82) ile Nadire Ç. (72), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu ağacın altından çıkarıldı.

        Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
