Husumetlisini tabancayla başından vurdu 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 21.30 sıralarında Güney Mahallesi 1144 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yıldırım Çelikdağ ile husumetlisi A.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle sokakta tartışma çıktı.

Tartışma, kısada sürede silahlı kavgaya dönünce, A.E. tabanca ile Çelikdağ'a ateş açtı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çelikdağ, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre; durumu ağır olan Çelikdağ, buradaki ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Çelikdağ'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.