İzmir'de korkunç kaza! 2 kardeş öldü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Bergama’dan Sarıcaoğlu Mahallesi'ndeki evlerine dönen iki kardeşin bulunduğu Harun Karışmaz (41) yönetimindeki 35 AU 0412 plakalı otomobil, önünde seyreden Mehmet Can Şengül'ün kullandığı 35 AIH 177 plakalı motosiklete çarptı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil daha sonra karşı yönden gelen 19 DV 339 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Harun Karışmaz ve araçtaki kardeşi Bayram Ali Karışmaz'ın (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

AA'nın haberine göre; yaralanan motosiklet sürücüsü Şengül, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsü Yusuf Durmaz, otomobilin havanın da karanlık olması nedeniyle önce önünde giden motosiklete arkadan çarptığını ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini anlattı. Otomobilin daha sonra kamyonun altına girdiğini aktaran Durmaz, "Frene basmama ve kurtarmaya çalışmama rağmen kazayı engelleyemedim, çok üzgünüm." dedi.